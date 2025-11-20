Allontanati i figli della famiglia che vive nel bosco a Palmoli: trasferiti in comunitÃ 

Ãˆ arrivato questa mattina il provvedimento del Tribunale per i Minorenni dellâ€™Aquila, emesso in forma collegiale e presieduto dalla giudice Cecilia Agrisano: i tre figli della famiglia di origini anglosassoni residente nelle campagne di Palmoli sono stati allontanati dal nucleo familiare e collocati in una comunitÃ educativa. Nel pomeriggio di oggi il decreto Ã¨ stato eseguito, e i minori sono stati accompagnati presso una struttura di Vasto.



La decisione arriva a seguito dellâ€™inchiesta aperta dopo lâ€™intossicazione causata dallâ€™ingestione di funghi raccolti in campagna lo scorso 23 settembre 2024 episodio che aveva portato al ricovero dei cinque componenti della famiglia negli ospedali di Vasto e Chieti. Fortunatamente tutti erano riusciti a salvarsi, ma i successivi accertamenti dei carabinieri e dei servizi sociali avevano evidenziato una situazione abitativa e familiare particolarmente critica.

Secondo quanto emerso, la famiglia vive in un rudere privo di acqua, gas e servizi igienici interni, con un unico bagno collocato allâ€™esterno dellâ€™abitazione. Inoltre, i tre figli non frequentavano la scuola e vivevano in condizioni di forte isolamento. A rappresentare i genitori Ã¨ lâ€™avvocato Giovanni Angelucci, che aveva presentato istanze a tutela della famiglia. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto urgente garantire un ambiente adeguato ai minori, disponendone il trasferimento in comunitÃ . Adesso si attende lâ€™evoluzione del percorso giudiziario e delle valutazioni dei servizi sociali, che stabiliranno se e quando potrÃ essere ipotizzato un rientro dei ragazzi in famiglia.



Fonte Vasto Web: https://vastoweb.com/2025/11/vastese/palmoli-figli-della-famiglia-anglosassone-allontanati-disposto-il-collocamento-in-comunita