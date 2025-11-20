Campobasso, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: arrestato un 21enne

Nella notte dello scorso 18 novembre, personale della Polizia di Stato della Questura di Campobasso ha tratto in arresto un uomo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.



I poliziotti dellâ€™Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dopo aver notato uno scooter con a bordo due persone che transitava ad elevata velocitÃ in una zona periferica del capoluogo, hanno intimato lâ€™alt al conducente. Tuttavia, alla vista dellâ€™auto di servizio, il soggetto alla guida del motociclo ha accelerato la marcia per darsi alla fuga, ponendo in pericolo con manovre repentine e pericolose lâ€™incolumitÃ sia del passeggero che degli altri utenti della strada.



I componenti dellâ€™equipaggio della Questura, dopo inseguimento durato fino al territorio di Busso, sono riusciti a fermare lâ€™uomo, un 21enne del posto giÃ noto alle forze di polizia, che sin da subito ha opposto resistenza fisica ai poliziotti, cercando di sottrarsi al controllo. Inoltre, nel tentativo di mettere nuovamente in moto lo scooter per scappare, ha provocato la caduta ed il trascinamento per qualche metro di uno degli Agenti, cagionandogli alcune lesioni fortunatamente non gravi.



In considerazione dei fatti accaduti, il giovane Ã¨ stato arrestato in flagranza di reato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e, su disposizione dellâ€™AutoritÃ Giudiziaria, condotto presso il proprio domicilio in regime di arresto. Nella giornata del 19 novembre, si Ã¨ svolta lâ€™udienza di convalida, allâ€™esito della quale il GIP ha disposto lâ€™adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

