Suoni e Colori dello Spettro”: Agnone ospita il convegno per esplorare l'Autismo in tutte le sue sfumature

AGNONE (IS) – La città di Agnone si prepara a ospitare un importante evento dedicato all'approfondimento e alla sensibilizzazione sul tema dell'autismo. Il convegno "SUONI E COLORI DELLO SPETTRO", promosso dal Rotary Club Agnone in collaborazione con il Comune di Agnone e l'UCID Agnone, si terrà il prossimo venerdì 28 novembre 2025.

L'incontro, che si svolgerà presso il Teatro Italo Argentino con inizio alle ore 9:30, intende esplorare l'autismo attraverso una triplice lente: Scienza, Storie e Prospettive. Il sottotitolo, "Autismo: una definizione, infinite sfumature", ne sintetizza la finalità: andare oltre la mera diagnosi per comprendere la ricchezza e la complessità dello spettro autistico.

Programma e Interventi Istituzionali

L'evento vedrà la partecipazione di numerosi esperti e figure istituzionali:

Relazioni di Apertura

"L'autismo e i suoi enigmi": Dott. Tonino Cantelmi, Direttore Sanitario Opera Don Guanella e Professore di Psichiatria – UniGregoriana Roma.

"La fragilità è un vantaggio": Ing. Fabrizio Saviano, Autore e Formatore di CYBER Sicurezza e Lavoro.

"L'Armonia in armonia, lo spettro acustico": Maestro Giulio Costanzo, Docente Conservatorio L. Perosi Campobasso.

Seguirà un momento dedicato a esperienze concrete e progetti di inclusione:

Don Fabio Lorenzetti, Superiore Opera Don Guanella, Roma.

Prof.ssa Alessia Di Menna, Referente d'istituto per l'Inclusione, Responsabile Centro Autismo Agnone Pop-up.

Dott.ssa Maria Graziano, Pedagogista, Orto Macera Presidente Associazione Il Nido – "Il Nido un esempio di inclusione col progetto Musica insieme".

Dott.ssa Maria Antonietta Viti, Presidente Coop. L.A.I. Isernia – “Inclusione nel mondo del lavoro”

Le Conclusioni del convegno saranno affidate a Daniele Saia, Presidente Provincia e Sindaco di Agnone.

L'evento sarà moderato da Enrico De Simone.

L'iniziativa si inserisce negli sforzi per promuovere la conoscenza, la comprensione e la costruzione di una società più accogliente e informata, ribadendo che "LOVE IS ACTION" (L'Amore è Azione), come recita l'immagine guida del manifesto.