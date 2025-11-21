Trivento tra i comuni beneficiari del progetto “Destinazione Molise”: spazi di coworking per nomadi digitali

La Regione Molise, con determinazione dirigenziale n. 6926 del 18 novembre 2025, ha approvato la graduatoria delle candidature per l’avviso “Destinazione Molise – Spazi di coworking per nomadi digitali”. Tra i primi sei progetti selezionati figura quello presentato dal Comune di Trivento, che potrà beneficiare di un intervento gestito direttamente dalla Regione.

Il progetto prevede la realizzazione di uno spazio di coworking nell’ex sede comunale di via Torretta, comprendente 12 postazioni di lavoro dedicate ai nomadi digitali, una sala conferenze e un’area relax. L’iniziativa apre una concreta prospettiva di rinascita per il centro storico, da anni spopolato e carente di servizi. Grazie al progetto, sarà possibile valorizzare una struttura già oggetto di investimenti pubblici e recentemente migliorata energeticamente grazie a un contributo ministeriale.

L’obiettivo è dare nuovo impulso al centro storico di Trivento, dotandolo di servizi e opportunità che permettano ai cittadini di creare nuove possibilità di lavoro e servizi per la comunità.