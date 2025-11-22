Agnone pronta per la festa dei fuochi rituali e la ‘Ndocciata: piano di sicurezza attivo e già 200 camper prenotati



Tutto pronto ad Agnone per accogliere la festa dei fuochi rituali e la grande ‘Ndocciata, uno degli eventi più attesi dell’anno. La macchina organizzativa è in movimento da mesi: amministrazione comunale, Pro Loco e Associazione “La ‘Ndocciata” hanno lavorato senza sosta per garantire sicurezza, accoglienza e spettacolo ai migliaia di visitatori in arrivo.

Ad oggi sono già previsti oltre 200 camper, prenotati e distribuiti tra le aree attrezzate nei pressi dell’ospedale e l’area di sosta per pullman vicino al cimitero e aree non attrezzate tra la località Tiroassegno, la zona industriale. Un segnale chiaro dell’enorme richiamo che la manifestazione continua ad avere.

Il piano di Safety & Security è stato completato e approvato dal : definiti i percorsi della sfilata e del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica , i punti di ristoro, i servizi igienici, le vie di evacuazione, l’organizzazione sanitaria e la protezione antincendio.

Un lavoro complesso che ha coinvolto per mesi tante donne e uomini, impegnati a rendere la festa accogliente e godibile per tutti.

Oltre alle spettacolari ‘ndocce, il programma di dicembre è ricco di eventi: concerti, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, appuntamenti folk e, il 24 dicembre, la 65ª edizione della Natività.

Agnone, per tutto il mese, si trasformerà in un grande palcoscenico di tradizioni, cultura e fuoco rituale