Olympia Agnonese travolgente: 3-0 a Guardialfiera



L’Olympia Agnonese continua a correre. Dopo la brillante qualificazione in semifinale di Coppa, i ragazzi di mister Farrocco centrano un’altra importante vittoria in campionato, imponendosi in trasferta sul campo del Guardialfiera con un rotondo 3-0 nella dodicesima giornata di andata del campionato di Eccellenza.

La gara non era iniziata nel migliore dei modi: un rigore concesso con troppa leggerezza dall’arbitro Izzo avrebbe potuto cambiare l’inerzia dell’incontro. Ma a salvare i granata ci ha pensato un super Pazzola, al suo rientro e all’esordio stagionale in campionato, che ha neutralizzato il penalty mantenendo il risultato sullo 0-0. Una parata decisiva e una prestazione nel complesso molto positiva.

Scampato il pericolo, l’Olympia ha iniziato a imporre ritmo e gioco, costruendo azioni fluide e insistendo sulle fasce. Il vantaggio è arrivato grazie a una lunga discesa sulla sinistra: un cross preciso in area ha trovato Kone, puntuale all’appuntamento con il gol, per l’1-0.

Nella ripresa l’Agnonese ha legittimato la propria superiorità salendo ulteriormente di livello. Protagonista assoluto è stato Coppola, che ha firmato una doppietta sfruttando al meglio le incertezze della difesa avversaria. Ancora una volta decisivo, ancora una volta presente nei momenti chiave.

Il match si chiude così sul 3-0, un risultato netto che conferma l’ottimo stato di forma della squadra di Farrocco. E già si guarda alla prossima sfida: domenica, in casa contro il Montenero, per proseguire la striscia positiva e continuare a scalare posizioni in classifica.