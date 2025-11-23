Trivento, scontro tra due auto nella notte in via Iconicella: tre feriti

Poco dopo la mezzanotte, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso Ã¨ intervenuta a Trivento per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture in via Iconicella. Su una di esse viaggiava una famiglia con una bambina, tutti e tre coinvolti nellâ€™incidente.

Allâ€™arrivo dei soccorritori, madre e figlia erano giÃ state prese in carico dal personale del 118 e trasportate in ospedale. PiÃ¹ delicata la situazione del conducente, rimasto incastrato nellâ€™abitacolo: i Vigili del Fuoco lo hanno estratto, consentendo cosÃ¬ lâ€™immediata assistenza dei sanitari, che lo hanno trasferito in ospedale.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha inoltre provveduto alla messa in sicurezza delle vetture coinvolte. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri, impegnati negli accertamenti di competenza.



