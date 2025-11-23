La scomparsa di Alessio Mastronardi scuote Agnone: «Eri energia, gioia, ispirazione»

La scomparsa di Alessio Mastronardi, 30 anni, ha lasciato un dolore profondo e una costernazione sincera in tutta la comunità agnonese. Alessio era un ragazzo splendido: ha saputo essere per tutti un esempio luminoso di gentilezza, forza e dignità.

La notizia della sua morte ha colto di sorpresa l’intero paese, che in queste ore si stringe nel ricordo di un giovane capace di toccare il cuore di chiunque lo abbia conosciuto. Centinaia di messaggi sui social testimoniano l’affetto e l’ammirazione che Alessio aveva saputo conquistare con il suo sorriso, la sua educazione e la sua presenza discreta ma piena di vita.

Tra i molti ricordi, uno dei suoi amici scrive:

“Ciao amico mio! Voglio ricordarti così, con questa foto scattata negli anni più belli e spensierati della nostra gioventù. La tua voglia e fame di vita erano impareggiabili! Con il tuo esempio hai insegnato a tutti noi come stare su questa Terra: gentilezza, educazione, rispetto, empatia erano le tue qualità migliori, ma potrei elencarne molte altre. Sei stato per me energia, gioia, ispirazione. Con te riuscivo a essere me stesso, ed è anche grazie a te se oggi sono una persona migliore.

Nonostante l’enorme vuoto che lasci nel mio cuore, so che sei lassù, tra gli angeli, accanto alla tua meravigliosa mamma. Ti amerò per sempre, fratello.”

Alessio lascia un vuoto immenso, ma anche una traccia indelebile del bene che ha seminato. Il suo ricordo resterà vivo nei gesti, nei sorrisi e nelle vite che ha saputo toccare con la sua sensibilità unica.

Sentite Condoglianze alla famiglia