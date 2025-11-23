Ahmed fuori dalla terapia intensiva, ringrazia i soccorritori e chiede «Quando posso tornare al lavoro?»

Buone notizie per Ahmed, il giovane egiziano vittima di un grave incidente sul lavoro avvenuto il 17 novembre. Mentre tentava di riparare un componente di una bisarca in avaria, qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto e il mezzo lo ha schiacciato. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate. Soccorso ad Agnone e trasferito d’urgenza al “Cardarelli” di Campobasso, era stato ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata.

Già da alcuni giorni, però, i medici avevano registrato piccoli ma significativi segnali di miglioramento. Oggi è arrivata la conferma più attesa: Ahmed è stato trasferito dal reparto di terapia intensiva a quello di chirurgia generale.

Respira autonomamente, è vigile e cosciente. Ha parlato con i sanitari e ha chiesto con insistenza dei suoi figli in Egitto, domandando quando potrà rimettersi in piedi e tornare al lavoro. Agli operatori del CAS, dove è ospite, ha chiesto di ringraziare tutti i suoi soccorritori, mostrando una riconoscenza profonda e commovente. Una dimostrazione di forza, volontà e incredibile attaccamento alla vita.

A volte i miracoli succedono davvero.