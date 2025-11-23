Allerta meteo della protezione Civile per domani previsti temporali e venti di burrasca

L’avviso della Protezione Civile per la giornata di domani
CAMPOBASSO/ISERNIA. Oggi una breve tregua, ma da domani è atteso un nuovo peggioramento delle condizioni meteo in Molise.
La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allerta gialla a partire dalle prime ore di domani, lunedì 24 novembre, e per le successive 24-36 ore.
Son previste “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale,con quantitativi cumulati moderati, fino a localmente elevati, specie sui settori occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti da forti a burrasca sud-occidentali”