Frosolone, sospetto avvelenamento di cani: interdetta lâ€™area del Vallone di Santâ€™Antuono.

FROSOLONE. In seguito al sospetto avvelenamento di alcuni cani rinvenuti nella zona del Vallone di Santâ€™Antuono, il sindaco di Frosolone, Pasquale De Lisio, ha emesso unâ€™ordinanza contingibile e urgente che limita temporaneamente lâ€™accesso allâ€™area, al fine di salvaguardare la salute pubblica e la sicurezza degli animali.

Il provvedimento Ã¨ stato adottato dopo la segnalazione dei carabinieri forestali e ha lo scopo di evitare la diffusione di sostanze tossiche o bocconi avvelenati, una pratica illegale che costituisce una seria minaccia per la fauna selvatica e, in particolare, per i cani da caccia e da tartufo, oltre che per le persone.

Per ragioni di tutela, lâ€™area individuata resta interdetta sia ai cittadini sia agli animali domestici carnivori. Chiunque dovesse imbattersi in carcasse o materiali sospetti Ã¨ invitato a non maneggiarli e a contattare immediatamente le forze dellâ€™ordine, attendendo lâ€™intervento degli operatori specializzati.

Lâ€™ordinanza dispone inoltre lâ€™apposizione di cartelli informativi a cura dellâ€™Ufficio Tecnico Comunale e un potenziamento dei controlli da parte delle autoritÃ competenti. Le violazioni saranno sanzionate secondo lâ€™articolo 650 del codice penale, con pene che prevedono lâ€™arresto fino a tre mesi o unâ€™ammenda fino a 206 euro.

Solo una settimana fa un provvedimento simile era stato adottato anche dal sindaco di Agnone, Daniele Saia, nella zona compresa tra Bosco le Serre, Pietra del Melo e Bosco Frusceto, dopo il ritrovamento di diversi animali selvatici morti.