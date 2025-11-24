Carpineto Sinello, autista minacciato di morte: interviene la CGIL

Un normale turno di lavoro trasformato in un incubo, con lâ€™aggredito che per una crisi di panico e uno sconfortante stato psicologico anzichÃ© svolgere il proprio lavoro finisce al Pronto Soccorso. Ãˆ il bilancio drammatico di quanto accaduto lâ€™altra sera, alle 19:25, ai danni di un autista della ditta Autoservizi Cerella di Vasto.

La dinamica dellâ€™agguato

La modalitÃ e la rapiditÃ dâ€™azione con cui in due a volto coperto e con la targa del mezzo oscurata si sono resi protagonisti dellâ€™azione in stile criminale, Ã¨ accaduto non in una grande metropoli ma in un piccolo e tranquillo paese di gente tranquilla e per bene dove tutti si conoscono tra loro, e questo se possibile rende lâ€™azione ancora piÃ¹ preoccupante.

I due arrivano a bordo di uno scooter di media cilindrata nel parcheggio comunale ed affiancano lâ€™autobus al buio. Aprono lâ€™autobus e tentano di entrare, ignari di trovare lâ€™autista a bordo. Proprio la sua presenza impedisce ai malviventi di raggiungere chissÃ quale obiettivo una volta dentro il mezzo: furto, danneggiamento, sabotaggio? A queste domande probabilmente potranno dare risposta durante il processo visto che lâ€™autista ha deciso di sporgere denuncia alle AutoritÃ .

Prima che potessero riuscire a fuggire a bordo del motorino, lâ€™autista riesce a scoprire la targa ed a leggerla. Questo deve aver ulteriormente innervosito i malviventi, che seppur intenzionati non riusciranno ad aggredire fisicamente lâ€™autista anche grazie al fatto che lo stesso si difenderÃ prima ancora che gli stessi possano farlo; seguiranno una serie di minacce di morte. Uno dei due nel tentativo di fuggire lascerÃ il casco poi recuperato dopo lâ€™intervento sul posto un responsabile aziendale intervenuto su richiesta dellâ€™autista insieme ad una pattuglia dei carabinieri quando purtroppo i due avevano fatto perdere le loro tracce.

Basta paura

Non Ã¨ accettabile che colui che ogni giorno Ã¨ a servizio pubblico della collettivitÃ possa essere aggredito a rischio della vita. Piena solidarietÃ va al lavoratore che sceglie di restare nel totale anonimato. Saranno le indagini a far luce sullâ€™accaduto, grazie alla deposizione dellâ€™autista, alle immagini di video sorveglianza ed eventuali testimonianze. Presto sarÃ dato un nome e un volto a chi si Ã¨ illuso di poter seminare il panico pensandosi impunito.

La Filt Cgil Abruzzo Molise esprime solidarietÃ al lavoratore e chiede a gran voce che azienda e istituzioni adottino misure immediate per la sicurezza del personale viaggiante. Sollecitiamo lâ€™installazione sui mezzi di sistemi di geolocalizzazione e pulsanti di emergenza collegati direttamente alle forze dellâ€™ordine, in linea con quanto previsto dal Decreto Sicurezza.