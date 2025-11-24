Campobasso, sventato tentativo di truffa agli anziani

La scorsa settimana, i Carabinieri della Compagnia di Campobasso hanno intercettato e sventato un tentativo di truffa telefonica ai danni di una persona anziana.

Secondo le segnalazioni pervenute al numero di emergenza 112, i responsabili del tentativo di truffa contattavano telefonicamente persone anziane, spesso sole nelle proprie abitazioni, comunicando che un loro congiunto aveva causato un grave incidente stradale. Per evitare conseguenze legali immediate, venivano richiesto il pagamento di una somma di denaro o la consegna di gioielli a un incaricato che si sarebbe recato presso lâ€™abitazione della vittima.

Grazie al pronto intervento delle pattuglie della Compagnia, i Carabinieri hanno individuato e bloccato unâ€™autovettura sospetta nei pressi dellâ€™abitazione della potenziale vittima. A bordo câ€™erano due giovani di origini campane, immediatamente sottoposti a controllo e accompagnati in caserma. Gli accertamenti successivi hanno permesso di raccogliere elementi sufficienti per denunciarli alla competente AutoritÃ giudiziaria per il reato di tentata truffa aggravata in concorso.

Lâ€™Arma dei Carabinieri ribadisce lâ€™importanza della prudenza, soprattutto per le persone anziane e vulnerabili: in caso di telefonate sospette da soggetti che si spacciano per avvocati o appartenenti alle Forze dellâ€™Ordine chiedendo denaro o dati bancari, Ã¨ fondamentale non farsi prendere dal panico, prendere tempo e contattare subito il 112 o un familiare di fiducia. I Carabinieri ricordano che non richiedono mai versamenti di denaro o beni materiali e invitano chiunque riceva richieste sospette a segnalarle immediatamente, cosÃ¬ da proteggere sÃ© stessi e le persone care da truffe.