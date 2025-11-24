I Modà continuano “La Notte dei Romantici”: prossime tappe a Bari e Torino

Lo scorso 29 ottobre da Padova i Modà hanno dato il via alla seconda parte del loro tour “La Notte dei Romantici”. Il tutto arriva dopo il grande successo delle due date di giugno, a San Siro con 56.000 spettatori e a Cagliari. La band milanese ha portato nei principali palazzetti italiani i suoi più grandi successi e i brani del nuovo album “8 canzoni”, tra cui l’ultimo singolo “Come hai sempre fatto”.

Guidati dalla voce di Francesco “Kekko” Silvestre, insieme a Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria), i Modà hanno registrato grande entusiasmo, dimostrando ancora una volta la forza del loro seguito in tutta Italia.

Il tour, dopo la tappa di ieri sera a Roma, proseguirà con la doppia data di Bari il 26 (sold out) e 27 novembre al Palaflorio e si concluderà il 2 dicembre a Torino, all’Inalpi Arena, per celebrare dal vivo oltre vent’anni di carriera e il percorso di successo di una delle band più amate della musica pop-rock italiana.

I biglietti sono disponibili su vivoconcerti.com, ticketone.it, ticketmaster.it e nei punti vendita autorizzati. Radio partner ufficiale del tour è RTL 102.5.