I cori della Diocesi di Trivento a Roma per il Giubileo dei cori e delle corali

I cori polifonici della Diocesi di Trivento – Cattedrale di Trivento, Vastogirardi e Civitanova del Sannio – accompagnati da don Luca Mastrangelo, parroco di Roccavivara, hanno preso parte al Giubileo dei cori e delle corali a Roma.

L’evento è iniziato sabato 22 novembre con il pellegrinaggio “Sulle orme di Pietro”, durante il quale i molisani hanno visitato alcune delle basiliche più rappresentative della cristianità, tra cui San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Pietro in Vincoli, vivendo momenti di preghiera e condivisione lungo il percorso. La due giorni si è conclusa domenica 23 novembre con la Santa Messa in Piazza San Pietro, presieduta dal Santo Padre, e il passaggio attraverso la Porta Santa, uno dei momenti centrali del Giubileo.

All’evento hanno partecipato circa 35 mila pellegrini provenienti da 117 Paesi, con oltre 100 cori impegnati in più di 90 chiese di Roma. I cori della Diocesi trignina confermano con la loro presenza il valore del servizio liturgico e del canto nella vita della comunità ecclesiale.