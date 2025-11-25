Campobasso, prevenzione delle truffe agli anziani: il 27 novembre l’evento conclusivo di “Ciak non si raggira”

Si terrà giovedì 27 novembre 2025, alle ore 10:00, presso la Sala Alphaville in Via Muricchio, l’evento conclusivo del progetto “Ciak: non si raggira”, promosso dal Comune di Campobasso.

Finanziato attraverso il Fondo per la Prevenzione e il Contrasto delle truffe agli anziani, il progetto ha avuto come obiettivo principale la promozione della cultura della sicurezza a tutela di una delle fasce più vulnerabili della popolazione: gli anziani. Realizzata in collaborazione con la Prefettura di Campobasso e le Forze dell’Ordine, l’iniziativa ha sviluppato una campagna informativa e formativa sul territorio cittadino e regionale. L’approccio integrato, basato su informazione, prevenzione e supporto attivo da parte delle istituzioni e della comunità, si è rivelato uno strumento efficace per contrastare il fenomeno dei raggiri rivolti alla terza età.

Tra le forme di sensibilizzazione adottate, il cinema ha rappresentato un canale privilegiato per stimolare la riflessione sul tema. Le truffe, infatti, sono spesso raccontate sul grande schermo per evidenziare le dinamiche di solitudine e isolamento che possono rendere più esposte le persone in età avanzata. Attraverso queste narrazioni, i registi contribuiscono a sensibilizzare l’opinione pubblica su una problematica tanto diffusa quanto sottovalutata.

Il progetto ha coinvolto attivamente la popolazione anziana nel mondo del cinema, offrendo occasioni di socializzazione, intrattenimento e arricchimento culturale. L’iniziativa mira a contrastare l’isolamento sociale, stimolare la memoria e favorire l’integrazione intergenerazionale. Tra le attività realizzate, spicca la produzione del cortometraggio di sensibilizzazione “Il materasso”, curato dall’ Associazione ACT – Arti, Cinema e Teatro in collaborazione con i Centri Sociali Anziani della città. Il corto sarà proiettato in anteprima durante l’evento conclusivo, in due momenti distinti: alle ore 10:00 e alle ore 11:30. L’ingresso è libero.