Saia a Lecce per la 38ª Assemblea delle Province: con Mattarella si discute di risorse e piccoli Comuni"

Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è aperta, questa mattina a Lecce, la 38ª assemblea nazionale delle Province Italiane. A partecipare anche la delegazione di Isernia guidata dal Presidente Daniele Saia, insieme a quella di Campobasso guidata dal Presidente Pino Puchetti.

Dagli interventi sul palco è emerso un tema ricorrente: l’importanza delle Province nell’ambito del coordinamento delle attività dei piccoli Comuni. “Occorrono più risorse affinché i nostri Enti di secondo livello, vicini ai cittadini, possano allargare il loro raggio d’azione – ha commentato Saia – Domani mattina, al teatro Apollo, interverrò in un panel per parlare delle difficoltà delle Aree Interne. Intanto, faccio i miei complimenti al Presidente UPI, Pasquale Gandolfi, per l’organizzazione di questo importante evento che ci invita a riflettere sul futuro dei nostri territori”.



