Campobasso, lâ€™AVIS Comunale premia i donatori meritevoli

Ieri sera a Campobasso, presso la pizzeria Xcalibur, si Ã¨ svolta lâ€™annuale cerimonia organizzata dallâ€™AVIS Comunale, dedicata alla consegna delle benemerenze, ossia gli attestati conferiti ai donatori. Lâ€™iniziativa ha celebrato lâ€™impegno, la generositÃ e la costanza di chi, con il proprio gesto quotidiano, contribuisce a garantire sangue sicuro e disponibile per la comunitÃ .

Durante lâ€™evento, alcuni donatori sono stati premiati per i traguardi raggiunti nel corso degli anni, ricevendo i prestigiosi riconoscimenti dellâ€™associazione, simbolo del valore umano e sociale del loro contributo. La tradizionale festa AVIS ha anche favorito lâ€™incontro tra volontari, operatori sanitari e cittadini, rafforzando i legami della comunitÃ attorno a valori fondamentali come la solidarietÃ , lâ€™altruismo e la cultura del dono.

Il presidente Eugenio Astore, da anni impegnato nel volontariato e nella solidarietÃ , ha rinnovato lâ€™invito a tutta la cittadinanza a sostenere e promuovere lâ€™iniziativa del dono di sangue, ricordando che la forza di una comunitÃ si misura anche nei piccoli gesti concreti che salvano vite.