Sanità, confronto a Roma: Fanelli, Facciolla, Primiani, Salvatore e Saia espongono le criticità della riforma a Bergamaschi

Lunghi e dettagliati gli argomenti portati all'attenzione del direttore della programmazione sanitaria, Walter Bergamaschi, del Ministero della salute oggi a Roma dalla delegazione del Molise. L'uomo che più di tutti ha evidenziato le criticità della rete ictus e della proposta di Pos nelle sue note di osservazioni ai commissari, ha ascoltato con molta attenzione gli interventi delle consigliere regionali Fanelli e Salvatore e dei consiglieri Facciolla e Primiani, unitamente agli argomenti del presidente della Conferenza dei Sindaci, Daniele Saia.

La necessità di non smantellare le emodinamiche e i punti nascita, l'ospedale di area particolarmente disagiata di Agnone, e di rafforzare la medicina territoriale, di innovare la strumentazione e accelerare sulle riforme di prossimità, come le case di comunità, senza perdere guardie mediche e servizi, sono state riportate con dati e proposte.

Particolare preoccupazione è stata espressa sulla riforma della rete ictus e ospedaliera, rilanciando la centralità della sanità pubblica e la velocità per gli interventi tempo-dipendenti. Appropriatezza, mobilità, sicurezza delle cure sono stati i concetti più discussi.

Così come la rispondenza del mandato commissariale rispetto agli obiettivi: "Sedici anni senza esiti non sono più tollerabili: aumentare i costi per non migliorare i servizi non era sicuramente l'obiettivo del Commissariamento della sanità del Molise" dichiara da Roma la delegazione molisana.

Riportate anche alcune informazioni meno note sul disavanzo storico e sul mandato della società Rsm chiamata a fotografare i conti, ma che ad oggi ha fornito un quadro parziale e incompleto che non consente di fare uno scatto puntuale della situazione finanziaria.

Anche i collaboratori di Bergamaschi hanno raccolto alcuni elementi più specifici, riservandosi approfondimenti. "Era nostro dovere farlo - proseguono i consiglieri e il presidente Saia - perché non lasceremo nulla di intentato per difendere e rafforzare il diritto alla cura dei nostri cittadini in ogni luogo del nostro territorio".





Campobasso, 27.11.25