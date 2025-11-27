“Natale a Termoli”: presentato il ricco calendario di eventi natalizi

Termoli si prepara ad accogliere le festività con un calendario ricco di iniziative che accompagneranno la città dal 1° dicembre 2025 all’11 gennaio 2026. Gli eventi natalizi sono stati presentati questa mattina nella Sala Consiliare del Comune, alla presenza del vicesindaco e assessore alla Cultura e Turismo Michele Barile, insieme alla struttura dell’assessorato.

L’amministrazione ha illustrato una rassegna ampia e diversificata, frutto della collaborazione tra Comune, associazioni culturali, scuole, realtà sportive e operatori locali. Le attività proposte coinvolgono pubblici diversi: famiglie, bambini, giovani, adulti e visitatori.

Il cartellone comprende concerti, spettacoli, iniziative popolari, eventi sportivi e appuntamenti dedicati ai più piccoli, oltre a momenti riservati alla musica natalizia e alla valorizzazione del borgo antico. Durante tutto il periodo festivo, piazze, vie del centro e luoghi culturali della città ospiteranno eventi itineranti, rassegne teatrali, performance musicali, visite guidate e attività tematiche.

Non mancano i momenti più attesi dal pubblico, come l’arrivo di Babbo Natale, il Capodanno in piazza e la Befana. L’intero cartellone, costruito grazie al contributo di molteplici realtà locali, punta a creare un’atmosfera accogliente e partecipata, valorizzando Termoli durante uno dei periodi più significativi dell’anno.

Di seguito, il programma completo:

Dal 1° dicembre al 6 gennaio

L’Albero dei Desideri

Termoli Sotterranea – ore 10:00-12:30 / 16:00-19:30a cura di Molise Wow



Venerdì 5 dicembre

Premio “Gente di Mare” – 38a Edizione

Auditorium Comunale, via Elba – ore 16:00

a cura dell’Assessorato alla Cultura

AccendiAmo il Natale con Mago Tony

Via C. Ruffini – dalle ore 17:00

a cura di Pro Loco Termoli

Sabato 6 dicembre

Accensione luminarie di Natale

Piazza V. Veneto – ore 18:00

a cura dell’Assessorato al Turismo

Dal 6 all’8 dicembre

Voci sotto l’albero

- 6 dicembre: Cori “Punto di Valore”

- 7 dicembre: Notte di Luce – Corale Città di Termoli

- 8 dicembre: Note sotto l’albero

Piazza V. Veneto – ore 18:00

a cura dell’Ass. Culturale Musicale “Punto di Valore”, Corale Città di Termoli e Fondazione Millennium

Domenica 7 dicembre

Termoli Musica - Boris Akishin e Elisabetta Chiarato

Auditorium Comunale, via Elba - ore 18:00

a cura dell’Ass. Ondeserene

Lunedì 8 dicembre

18^ Scopri Termoli

Partenza: Piazza Duomo – ore 10:00

a cura di Runners Termoli

Dall’8 dicembre al 6 gennaio

Il Borgo dei Presepi

Borgo antico – Tutti i venerdì/sabato/domenica

a cura di “Gli Amici Presepisti”

Mercoledì 10 dicembre

AVIS Bike Tour - Spettacolo di cabaret con Paolo Franceschini

Auditorium Comunale, via Elba – ore 21:00

Ingresso libero

a cura di AVIS Termoli

Giovedì 11 dicembre

Fitting

Auditorium Comunale, via Elba – ore 21:00

a cura di Frentania Teatri

Venerdì 12 dicembre

Winter Dance Show – Scuola De Gregorio

Piazza V. Veneto – dalle ore 18:00

a cura di Fondazione Millennium

Sabato 13 dicembre

“Seguendo la Stella” – Corale di Natale itinerante

Corso Nazionale – ore 12:00

Partenza: Chiesa di San Timoteo

a cura della Scuola Primaria Paritaria “N.M. Campolieti”

Babbo Natale in Vespa

Piazza V. Veneto – ore 18:00

a cura del Vespa Club Thermularum

Note di Natale

Piazza V. Veneto – ore 20:30

a cura dell’Ass. Culturale Atena



Domenica 14 dicembre

Scopri il Borgo a Natale

Borgo Antico (Partenza: Torretta Belvedere) – ore 17:00

a cura dell’Ass. Turistica “Turismol”



Termoli in Scena – “Ogne cas tè nu pange rott”

Auditorium Santa Maria degli Angeli (Difesa Grande) – ore 18:00

a cura di UILT Molise e Assessorato alla Cultura

Giovedì 18 dicembre

Vortex – Quasi ci salvavamo

Auditorium Comunale, via Elba – ore 18:00

a cura di Frentania Teatri

Rassegna Corale “Alessandro Di Palma” – III Edizione

Auditorium Difesa Grande – ore 19:30

a cura dell’Ass. Culturale Musicale “Punto di Valore”

Venerdì 19 dicembre

Christmas Dance Performance – Scuola Peter Pan

Piazza V. Veneto – dalle ore 18:00

a cura di Fondazione Millennium

Concerto di Natale per “Gli Angeli di Padre Pio”

Chiesa San Francesco d’Assisi – ore 19:00

a cura del Lions Club Termoli Tifernus

Sabato 20 dicembre

Babbo Natale tra i bambini

Piazza V. Veneto – Mattina: dalle ore 10:00 alle 12:00 / Pomeriggio: dalle ore 18:00

a cura di Fondazione Millennium

Borgo sotto le stelle

Piazza Duomo – ore 16:00-19:30

a cura di Molise Wow



Concerto di Natale “Notte di Luce”

Auditorium Comunale, via Elba – ore 20:00

a cura della Corale Città di Termoli

Eloy Sax at Christmas Time

Vie del centro – dalle ore 18:00

a cura dell’Ass. Culturale Tercer Empleo

Sabato 20 e domenica 21 dicembre

O.

Museo MACTE – ore 18:00

a cura di Frentania Teatri

Fly Zone Christmas

Vie del centro – dalle ore 18:00

a cura di ASD Fly Zone

Domenica 21 dicembre

Tradizioni POP e Vin Brulé

Casa Museo Stephanus – ore 16:00-19:30

a cura di Molise Wow

Babbo Natale in teleferica

Largo Piè di Castello – ore 17:00

a cura dell’Ass. Speleopop e Pro Loco Termoli



Termoli Musica - Leos Janacek: l’inconsapevole modernista

Auditorium Comunale, via Elba - ore 18:00

a cura dell’Ass. Ondeserene

Lunedì 22 dicembre

Aspettando la Carovana di Babbo Natale con Mago Checco

Via C. Ruffini – dalle ore 17:00

a cura di Pro Loco Termoli



La Carovana di Babbo Natale

Vie del centro – ore 17:30

a cura di Giuseppe Di Lalla Animazione e Assessorato al Turismo

Martedì 23 dicembre

Omaggio al Natale

Auditorium Comunale, via Elba – ore 18:00

a cura di Stefano Leone Eventi

Venerdì 26 dicembre

Coro Gospel “Voices’ Power”

Ex Cinema Sant’Antonio – ore 20:00

Ingresso gratuito

a cura dell’Assessorato alla Cultura

Sabato 27 dicembre

Borgo sotto le stelle

Piazza Duomo – ore 16:00-19:30

a cura di Molise Wow

Domenica 28 dicembre

Termoli Musica – “A la francaise”

Auditorium Comunale, via Elba - ore 11:00

a cura dell’Ass. Ondeserene

La Città del Disco – Fiera del disco

Palasabetta – dalle ore 10:00

a cura dell’Ass. Culturale Puglia Eventi Entertainment



Premiato Concorso Internazionale “S. Mercadante”

Auditorium Comunale, via Elba - ore 18:00

a cura dell’Ass. Ondeserene

Lunedì 29 dicembre

Premiato Concorso Internazionale “S. Gazzelloni”

Auditorium Comunale, via Elba - ore 18:00

a cura dell’Ass. Ondeserene

Adrifest 2025

Cattedrale – ore 21:30

a cura dell’Ass. Adri|Art

Martedì 30 dicembre

Il Capodanno dei Bambini

Piazza Mercato – ore 17:30

a cura di Giuseppe Di Lalla Animazione e Assessorato al Turismo

Termoli Musica - Ti racconto il Molise

Cinema Sant’Antonio – ore 20:00

a cura dell’Ass. Ondeserene

Mercoledì 31 dicembre

Capodanno in Piazza: Party ‘90

Piazza V. Veneto – ore 22:00

a cura dell’Assessorato al Turismo

Giovedì 1° gennaio

Bagno di Capodanno 2026

Spiaggia libera tra lido “Stella Marina” e lido “La Lampara” – ore 11:00

Sabato 3 gennaio

Borgo sotto le stelle

Piazza Duomo – ore 16:00-19:30

a cura di Molise Wow

Concerto di Natale “Notte di Luce”

Chiesa S.S. Pietro e Paolo – ore 19:30

a cura della Corale Città di Termoli

Domenica 4 gennaio

Scopri il Borgo a Natale

Borgo Antico (Partenza: Torretta Belvedere) – ore 17:00

a cura dell’Ass. Turistica “Turismol”

Martedì 6 gennaio

Arriva la Befana

Piazza V. Veneto – ore 11:30

a cura di VV.FF., Lions Club Termoli Tifernus, Misericordia di Termoli

Le Befane sul ghiaccio

Piazza V. Veneto – dalle ore 18:00

a cura di Fondazione Millennium

Domenica 11 gennaio

Termoli in Scena – “Dalla stalla alle stelle”

Auditorium Santa Maria degli Angeli (Difesa Grande) – ore 18:00

a cura di UILT Molise e Assessorato alla Cultura