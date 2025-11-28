Trivento, “Il presepe ritrovato”: la tradizione del Natale torna nel centro storico

Non è un museo né un’esposizione permanente, ma qualcosa di più semplice e prezioso: una casa di Vico Gianserra, nel centro storico di Trivento, che per qualche settimana apre le porte al presepe, riportando in vita un gesto antico che rischia di perdersi in molte famiglie.

L’iniziativa nasce dal desiderio di valorizzare la costruzione della Natività in casa, con pazienza e creatività, seguendo l’esempio di San Francesco d’Assisi, il primo a rappresentarla in modo concreto e vicino alle persone.

L’opera, realizzata dal maestro Peppino Falasca insieme alla moglie Graziella, non vuole essere un’attrazione turistica, ma un invito a riscoprire, insieme ai più piccoli, ciò che eravamo e ciò che possiamo ancora essere, quando la comunità si stringe attorno alle proprie radici. L’apertura è prevista per il pomeriggio di domenica 7 dicembre.

I visitatori saranno accompagnati da voci narranti preregistrate, che leggeranno poesie e racconti sul Natale. Vari autori hanno contribuito, aggiungendo suggestione e atmosfera a questa esperienza. I lavori sono ancora in corso, ma alcune fotografie mostrano già piccoli assaggi dell’opera.

Il presepe si inserisce nel clima festoso di “Luci al Borgo”, che il 7 dicembre animerà il centro storico di Trivento con colori, musica e atmosfere natalizie. La serata prende il via alle 18 con l’accensione delle luminarie e prosegue tra esposizioni artistiche, scenografie natalizie, cinema sferico, apertura del museo diocesano, stand enogastronomici, per concludersi con il concerto in Cattedrale alle 21.