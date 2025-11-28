Agnone, sette notti senza acqua: sospensioni ricorrenti nonostante le piogge. E cosa accadrà in estate?

Ad Agnone tornano le sospensioni notturne dell’erogazione idrica. La GRIM Scarl, infatti, ha comunicato che – a causa della riduzione dell’apporto idrico da parte di ASR Molise Acque – sarà necessario interrompere il flusso d’acqua per diverse notti consecutive al fine di ripristinare i livelli del serbatoio Civitelle e prevenire carenze nelle ore diurne.

Una situazione che, come segnalano molti cittadini, si ripete ormai da tempo, sollevando interrogativi su cosa potrà accadere con l’arrivo della stagione estiva.

Il comunicato GRIM

*“Si informano i gentili utenti del Comune di Agnone che, a causa della riduzione dell'apporto idrico da parte di ASR Molise Acque, al fine di ripristinare i livelli ottimali del serbatoio Civitelle, nonché di prevenire carenze idriche nelle ore diurne, la GRIM Scarl sarà costretta a sospendere temporaneamente il flusso idrico del suddetto serbatoio.

L'interruzione è prevista:

– dalle 22:00 del 01/12/2025 alle 06:00 del 02/12/2025;

– dalle 22:00 del 02/12/2025 alle 06:00 del 03/12/2025;

– dalle 22:00 del 03/12/2025 alle 06:00 del 04/12/2025;

– dalle 22:00 del 04/12/2025 alle 06:00 del 05/12/2025;

– dalle 22:00 del 05/12/2025 alle 06:00 del 06/12/2025;

– dalle 22:00 del 06/12/2025 alle 06:00 del 07/12/2025;

– dalle 22:00 del 07/12/2025 alle 06:00 del 08/12/2025.

Si invitano gli utenti forniti dal serbatoio suddetto ad assumere i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d'acqua durante le ore di sospensione.

Per ogni dubbio o necessità è possibile contattare il numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7). GRIM Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi informazione o chiarimento.”*