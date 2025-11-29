Colpo di scena in Molise: il direttore sanitario Bruno Carabellese ritira le dimissioni

Campobasso, 29 novembre 2025 – Una decisione a sorpresa scuote la sanità molisana: Bruno Carabellese, direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM), ha ritirato le dimissioni presentate appena 24 ore prima.

Il 28 novembre 2025 Carabellese aveva annunciato le proprie dimissioni tramite lettera inviata al direttore generale Giovanni Di Santo, al direttore amministrativo Grazia Matarante e al presidente della Regione, Francesco Roberti. La comunicazione parlava di “dimissioni irrevocabili”, senza spiegare in dettaglio le motivazioni.

Tuttavia, nella giornata successiva, il direttore sanitario ha comunicato ufficialmente il ritiro delle dimissioni, confermando così la volontà di rimanere al suo incarico. La decisione sarebbe stata influenzata da sollecitazioni istituzionali e da un clima interno definito “molto teso” dai media locali.

La vicenda arriva in un momento delicato per la sanità molisana, alle prese con criticità riguardanti la carenza di personale, l’organizzazione dei servizi d’emergenza e alcune disfunzioni nei reparti ospedalieri. Secondo quanto riportato da Carabellese, questi problemi avevano influito sulla sua decisione iniziale di dimettersi.

Bruno Carabellese tornerà quindi a svolgere le proprie funzioni, mentre l’attenzione resta focalizzata sulle possibili misure future per risolvere le criticità interne all’Azienda Sanitaria del Molise.