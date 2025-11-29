Agnone: mutuo da 250.000 euro per acquistare una collezione di gioielli tradizionali

AGNONE â€“ Il Comune di Agnone ha deciso di arricchire il patrimonio culturale cittadino con lâ€™acquisto di una preziosa collezione privata di gioielli popolari, appartenuta a Antonio Venditti, da esporre nel museo locale. Il prezzo totale dellâ€™operazione Ã¨ di 300.000 euro, di cui 250.000 saranno finanziati tramite un mutuo decennale contratto con lâ€™Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. (ICSC).

Il mutuo, approvato dalla Responsabile del Servizio Finanza e ContabilitÃ Dr.ssa Lina Orlando, prevede un tasso annuo pari a IRS a 7 anni piÃ¹ 0,65% e sarÃ rimborsato attraverso una delegazione di pagamento sulle entrate comunali, garantendo la piena copertura finanziaria. Lâ€™erogazione della somma Ã¨ subordinata al completamento dellâ€™acquisto della collezione, fissato entro il 30 giugno 2026, mentre lâ€™ammortamento inizierÃ il 1Â° gennaio 2026.

Lâ€™operazione Ã¨ stata valutata conforme alle normative sulla finanza pubblica e agli equilibri di bilancio del Comune, con pareri positivi sulla regolaritÃ tecnica e contabile. Lâ€™iniziativa punta a valorizzare la tradizione artigianale e culturale di Agnone, rafforzando lâ€™offerta museale e culturale del territorio.

Il Comune pubblicherÃ tutti gli atti sul sito istituzionale e sullâ€™Albo Pretorio, nel rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa.