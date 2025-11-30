Campobasso, “Macbeth” apre con successo la stagione del Savoia

Questo pomeriggio il Teatro Savoia di Campobasso ha inaugurato la stagione teatrale 2025/2026 con “Macbeth” di Shakespeare, interpretato e diretto da Daniele Pecci. Lo spettacolo ha catturato il pubblico con una messa in scena intensa e visionaria, tra scenografie evocative, atmosfere oniriche e un cast di alto livello, con Pecci e Sandra Toffolatti nei ruoli principali di Macbeth e Lady Macbeth.

Nelle note di regia, Pecci sottolinea il tema del punto di non ritorno: “Ciò che è fatto, non si può disfare”. La messa in scena esplora la spirale di violenza e follia che travolge Macbeth, tra sogno e incubo, trasportando il pubblico in paesaggi metafisici e distorti e proponendo un’indagine intensa sulla natura omicida dell’uomo.

L’apertura ha confermato l’affetto del pubblico per il Teatro Savoia, che nel 2026 festeggerà il suo centenario, e introduce una stagione ricca e variegata, articolata in sette spettacoli complessivi, incluso l’esordio di oggi. Il prossimo appuntamento in cartellone sarà “La strana coppia” di Neil Simon, in programma lunedì 8 dicembre alle 21.