Gloria Marinelli brilla in Svizzera: doppietta da Agnone al top

Gloria Marinelli Ã¨ stata la protagonista assoluta del successo del Servette sul San Gallo: la squadra ginevrina ha vinto 4-1 grazie a una doppietta della molisana, consolidando il primo posto nella Serie A femminile svizzera.

Lâ€™attaccante di Agnone (Isernia), ex Inter e Milan e in passato convocata anche in nazionale, sale cosÃ¬ a quota sette gol stagionali. Con questi numeri, Marinelli diventa vice-capocannoniera del campionato insieme alla scozzese McKenna del Grasshopper, mentre la compagna di squadra svedese Simonsson guida la classifica marcatori con 10 reti.

Il Servette, guidato dallâ€™allenatore JosÃ© Barcala, continua la sua corsa verso il titolo: finora ha segnato 28 gol e ne ha subiti soltanto 4. La squadra mantiene quattro punti di vantaggio sul Grasshopper, seconda in classifica.

Il prossimo impegno sarÃ decisivo: il 6 dicembre le capolista affronteranno in casa lo Young Boys, terza forza del torneo, in una sfida chiave per rafforzare ulteriormente la leadership.