Roma - Guerino Palomba in mostra al Teatro di Tor Bella Monaca: lâ€™arte come ponte verso le nuove generazioni

Presso lo Spazio Polifunzionale del Teatro di Tor Bella Monaca di Roma Ã¨ allestita la mostra di pittura di Guerino Palomba, artista originario di Poggio Sannita, la cui produzione pittorica si distingue per una forte intensitÃ emotiva e per la capacitÃ di unire gesto, memoria e colore. Le sue tele ad olio, frutto di un lavoro meditato e profondamente istintivo, raccontano un percorso creativo che pone al centro il rapporto tra interioritÃ e mondo visibile.

Lâ€™esposizione si inserisce in unâ€™iniziativa culturale dal respiro ampio: coinvolgere le scuole del territorio e avvicinare i piÃ¹ giovani al linguaggio dellâ€™arte. Lâ€™obiettivo Ã¨ trasformare lâ€™incontro con le opere in unâ€™esperienza viva, capace di stimolare sguardi nuovi e sensibilitÃ in formazione.

Guerino Palomba rivolge un sincero ringraziamento al Direttore Filippo dâ€™Alessio, ai suoi collaboratori e ai Presidi degli istituti scolastici che hanno scelto di sostenere questo progetto, riconoscendone il valore educativo.

La ricerca di Palomba si muove lungo una linea che intreccia attenzione al paesaggio umano, riflessione sul tempo e ascolto delle emozioni profonde. Le sue tele, spesso caratterizzate da cromie vibranti e stesure materiche, restituiscono atmosfere sospese, evocative, dove la realtÃ si trasforma in racconto interiore.

Lâ€™artista costruisce cosÃ¬ un linguaggio personale che dialoga tanto con la tradizione pittorica quanto con una sensibilitÃ contemporanea, impegnata a esplorare i confini tra percezione e sentimento.

Date, orari e informazioni di visita

La mostra Ã¨ visitabile dal 22 novembre 2025 al 10 gennaio 2026, da martedÃ¬ a domenica, dalle ore 11:30 alle 20:00.

Lâ€™ingresso Ã¨ libero per la sezione espositiva.

Guerino Palomba Ã¨ disponibile allâ€™incontro con il pubblico solo su appuntamento, per offrire uno spazio di dialogo piÃ¹ personale.

Contatti

Teatro Tor Bella Monaca: 06 2010579

Cellulare dellâ€™artista: 338 6476642

Siti:

www.teatrotorbellamonaca.it

www.forchegaudine.it

www.accainarte.it

www.guerinopalomba.it