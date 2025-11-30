Tutela della biodiversità e vivaistica forestale: a Vastogirardi una giornata dedicata al patrimonio verde del Molise

Il Molise custodisce un patrimonio boschivo di grande valore ambientale, paesaggistico ed economico. Un territorio ricco di specie, ecosistemi e tradizioni rurali che oggi rappresenta una risorsa fondamentale non solo per l’identità locale, ma anche per la mitigazione dei cambiamenti climatici e la conservazione della biodiversità.

A partire da questa consapevolezza si è svolto a Vastogirardi, nella suggestiva cornice del Castello Angioino e della sala convegni “La Congrega”, un appuntamento dedicato alla vivaistica forestale regionale e alla tutela della flora autoctona.

Il ruolo centrale dei vivai regionali

Durante l’incontro è stato sottolineato il ruolo strategico dei vivai del Molise, impegnati nella produzione di piantine che preservano le caratteristiche genetiche della flora locale. Un’attività che si traduce in un contributo concreto alla biodiversità, con una produzione che negli anni ha raggiunto numeri significativi, fino a circa 800 mila piantine annue.

La presentazione del volume “Linee guida per la Vivaistica Forestale in Molise”, firmato da Fulvio Ducci, Tito Reale e Aristide Vitiello, ha offerto un quadro autorevole sul lavoro scientifico e operativo che sostiene queste attività. Le immagini delle produzioni dei vivai regionali di Carpinone, Pettacciato e Campochiaro hanno mostrato la varietà del lavoro svolto, includendo anche le serre dedicate alle piantine tartufigene, risorsa preziosa per l’economia locale.

Il programma della giornata

La mattinata si è aperta alle 9:30 con l’accoglienza dei partecipanti a Largo San Nicola, presso il Castello Angioino.

Alle 10:00, nella Chiesa Madre di San Nicola di Bari, è stata celebrata la Santa Messa da Don Antonio Mastantuono, momento di raccoglimento che ha preceduto il trasferimento, alle 11:00, presso la sala convegni “La Congrega” per il prosieguo dell’incontro dedicato alla biodiversità e alla gestione forestale.

Un impegno che guarda al futuro

La giornata ha ribadito quanto la cura dei vivai e la salvaguardia delle specie autoctone rappresentino un investimento sul futuro del territorio. Il Molise, forte delle sue tradizioni e della qualità del patrimonio naturale, continua così a valorizzare le proprie risorse boschive con una visione attenta, responsabile e sostenibile.