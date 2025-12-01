Larino, autotreno con ossigeno refrigerante finisce fuori strada

In mattinata, poco dopo le 11, sulla SP137 in territorio di Larino, un autotreno adibito al trasporto di ossigeno refrigerante Ã¨ uscito di poco dalla carreggiata, rischiando il ribaltamento.
Sul posto Ã¨ intervenuta una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli, supportata dallâ€™autogru del Comando di Isernia, per le operazioni di messa in sicurezza e il recupero del mezzo. Dopo lunghe operazioni, lâ€™automezzo Ã¨ stato ricondotto sulla carreggiata. La strada Ã¨ rimasta chiusa al traffico veicolare per tutta la durata dellâ€™intervento, da poco concluso.