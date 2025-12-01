Alfonso Todaro, 86 anni di storia e amicizia festeggiati ad Agnone

Agnone â€“ Una serata semplice ma piena di calore quella dedicata ad Alfonso Todaro, che oggi ha raggiunto lâ€™importante traguardo degli 86 anni. A celebrarlo, un gruppo di amici storici che ha voluto rendergli omaggio con una piccola festa organizzata in un noto caffÃ¨ del centro cittadino.

Tra una tazza di caffÃ¨ fumante, dolci della tradizione e tante risate, non sono mancati gli aneddoti che hanno ripercorso momenti condivisi nel corso degli anni. Gli amici gli hanno rivolto affettuosi auguri, ricordando la sua disponibilitÃ , il suo carattere allegro e il legame profondo con la comunitÃ agnonese.

La serata si Ã¨ conclusa con il tradizionale taglio della torta e un brindisi collettivo, simbolo di amicizia e riconoscenza verso una figura molto amata da tutti i presenti.

Auguri ad Alfonso, con lâ€™auspicio di molti altri anni pieni di serenitÃ .