Ventennale Asm: Ferruccio De Bortoli e Gerardo Greco a Isernia
Nuovo appuntamento pubblico dellâ€™Associazione della stampa del Molise per festeggiare il ventennale dalla fondazione. A Isernia, venerdÃ¬ 12 dicembre, alle ore 17.30, nellâ€™aula magna dellâ€™Itis Mattei, ospiteremo Ferruccio De Bortoli (Sole 24 Ore, Corriere della Sera), uno dei piÃ¹ autorevoli direttori della stampa italiana. DialogherÃ con lui Gerardo Greco (giÃ corrispondente Rai a New York e conduttore de La7).
Informazione e potere: cittadini informati, democrazie forti il tema dellâ€™incontro.
Cordiali saluti Il Presidente Asm - Giuseppe di Pietro