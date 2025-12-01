Partecipa a Alto Molise

Ventennale Asm: Ferruccio De Bortoli e Gerardo Greco a Isernia

AttualitÃ 
Nuovo appuntamento pubblico dellâ€™Associazione della stampa del Molise per festeggiare il ventennale dalla fondazione. A Isernia, venerdÃ¬ 12 dicembre, alle ore 17.30, nellâ€™aula magna dellâ€™Itis Mattei, ospiteremo Ferruccio De Bortoli (Sole 24 Ore, Corriere della Sera), uno dei piÃ¹ autorevoli direttori della stampa italiana. DialogherÃ  con lui Gerardo Greco (giÃ  corrispondente Rai a New York e conduttore de La7).

Informazione e potere: cittadini informati, democrazie forti il tema dellâ€™incontro.

Preghiamo tutti di dare il massimo risalto e diffusione allâ€™evento, anche sui propri social.

 

Cordiali saluti          Il Presidente Asm - Giuseppe di Pietro

 

