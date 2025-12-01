Termoli Pallavolo: i risultati delle gare del weekend

Un weekend di luci e ombre per il mondo Termoli Pallavolo. La Serie B maschile targata Occhionero Termoli Pallavolo centra una vittoria netta davanti al pubblico del Palasabetta, mentre la Yo-Go Termoli Pallavolo, impegnata fuori casa in Serie D femminile, subisce una sconfitta pesante.

Serie B â€“ Occhionero: tre punti conquistati con il 3-0

Lâ€™Occhionero Termoli Pallavolo si impone per 3-0 (25-15, 25-22, 25-23), conquistando tre punti fondamentali per la classifica. Nonostante una prestazione meno brillante rispetto ad altre uscite stagionali, la squadra ha dimostrato luciditÃ nei momenti decisivi, gestendo con attenzione i finali di set.

Il primo parziale Ã¨ stato dominato fin dallâ€™inizio, grazie a servizi efficaci e a una fase break solida. Secondo e terzo set piÃ¹ combattuti, con qualche errore di troppo che ha permesso agli avversari di restare in partita, ma la capacitÃ di controllare i frangenti chiave ha garantito la vittoria. Tre punti preziosi che confermano la crescita del gruppo e permettono alla squadra di affrontare con fiducia i prossimi impegni.

Serie D â€“ Yo-Go: trasferta complicata, 3-0 a Pescara

Sconfitta per la Yo-Go Termoli Pallavolo, superata 3-0 dal Volley Team Pescara 3 (25-17, 25-14, 25-14). Le ragazze di coach Palli non sono riuscite a esprimere il proprio potenziale, sia dal punto di vista tecnico che mentale. La partita Ã¨ rimasta sempre in controllo delle padrone di casa, con le termolesi apparse poco incisive e fallose nei momenti chiave. Il gruppo, giovane e in fase di crescita, dovrÃ lavorare sulla capacitÃ di reagire e di credere maggiormente nelle proprie qualitÃ per diventare piÃ¹ competitivo.

Nonostante il risultato, la societÃ mantiene fiducia nel percorso intrapreso e nel lavoro settimanale, con lâ€™obiettivo di ritrovare le migliori prestazioni nelle prossime partite.