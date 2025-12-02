Termoli, una vecchia cassetta postale ospiterà un defibrillatore: inaugurazione sabato 6 dicembre a Difesa Grande

L’idea è dell’associazione “Il Mosaico” che da anni si prodiga per progetti culturali e sociali a favore della cittadinanza. Questa volta si è deciso di trasformare una vecchia cassetta postale, abbandonata e prossima alla rimozione, in un contenitore per defibrillatore. L’iniziativa ha subito trovato il consenso di Poste Italiane, che ha così deciso di donare una cassetta al Comune di Termoli.

La famiglia Paggiotta dell’Hotel Europa si è resa disponibile ad acquistare il defibrillatore da inserire e la ditta Carpentiere Di Stefano ha ristrutturato e riadattato la casetta individuata per il nuovo utilizzo. Il Sae 112 curerà nel tempo, insieme al Mosaico, la manutenzione del prezioso strumento salvavita. Un progetto dunque a più mani, che verrà presentato sabato 6 Dicembre alle ore 11 presso la cassetta ubicata in via degli Abeti vicino all’edicola di quartiere.

All’inaugurazione saranno presenti il Sindaco Nicola Balice, l’assessore Enrico Miele in qualità di presidente dell’associazione “Il Mosaico”, Erica Giovannelli responsabile del Centro Logistico di Poste Italiane a Termoli, la famiglia Paggiotta, i responsabili dell’associazione Sae 112, il signor Giovanni Di Stefano.