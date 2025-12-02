Agnone, la Pesca di Beneficenza AIDO 2025 in memoria di Mariantonietta Mosca, vicepresidente del gruppo comunale

Agnone si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della solidarietà con la tradizionale Pesca di Beneficenza AIDO, in programma sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025 in Via Roma, 17, con apertura sia al mattino (10:00–13:00) sia al pomeriggio (16:00–20:00).

L’edizione di quest’anno sarà particolarmente significativa perché dedicata alla memoria di Mariantonietta Mosca, vicepresidente del Gruppo Comunale AIDO di Agnone, scomparsa di recente all’età di 75 anni dopo una lunga malattia affrontata con coraggio.

Originaria di Capracotta ma da anni profondamente legata ad Agnone, Mariantonietta – conosciuta da tutti come Antonietta – è stata una figura di riferimento per l’associazione e per l’intera comunità. La sua dedizione alla promozione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule ha lasciato un’impronta indelebile. Il gruppo AIDO ha scelto di ricordarla con un evento che lei stessa ha sempre sostenuto con entusiasmo.

L’iniziativa, come di consueto, offrirà ai partecipanti premi, divertimento e un’atmosfera natalizia carica di significato. Ma soprattutto sarà un’occasione per ribadire un messaggio centrale per AIDO: “Un piccolo gesto può fare una grande differenza”. La pesca di beneficenza rappresenta infatti un modo semplice e concreto per sostenere la missione dell’associazione e contribuire a salvare vite attraverso la donazione.

Il Gruppo Comunale AIDO di Agnone invita cittadini, famiglie e visitatori a partecipare numerosi: il contributo di ognuno può davvero fare la differenza, proprio come ha fatto Mariantonietta Mosca nel corso della sua vita e della sua lunga attività di volontariato.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.aido.it.