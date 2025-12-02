Il grazie di Aldo De Benedittis alla sanitÃ  pubblica che gli ha salvato la vita

"Sono stato per cinque giorni sospeso tra la vita e la morte. Questo mi hanno raccontato familiari e medici quando mi hanno risvegliato. Mai avrei immaginato di dover sentire e raccontare di essere stato in rianimazione, in coma farmacologico, attaccato ad una pluralitÃ di cavi e con tubi di ogni spessore nei vasi sanguigni e nella bocca. Se ci penso, un brivido mi corre su tutta la schiena. Purtroppo, ho contratto, in maniera del tutto asintomatica, una bruttissima polmonite: silente e veemente allo stesso tempo. La vita, perÃ², come nei film a lieto fine, Ã¨ rimasta attaccata a me.

Non Ã¨ stato solo merito del mio fisico che nonostante la complessitÃ della patologia ha retto: ci sono stati due fattori che oggi, giorno del mio compleanno, mi permettono di stare con la mia famiglia e, soprattutto, con i miei adorati nipoti. Il primo colpo di fortuna Ã¨ rappresentato dal fatto che la sindrome respiratoria acuta che mi ha attaccato Ã¨ arrivata nel momento in cui ero giÃ in ospedale, presso il quale sono arrivato grazie alla prontezza dei miei figli, di mia moglie e del 118: in questo modo, infatti, il personale ha subito provveduto a fornirmi l'ossigeno necessario. Ma il colpo di fortuna piÃ¹ importante senza il quale poteva non esserci il primo Ã¨ rappresentato dal personale sanitario e parasanitario dell'Ospedale Cardarelli. Ãˆ grazie ai medici che hanno proceduto con scrupolo e professionalitÃ se oggi posso stare qui a raccontare.

Spesso si parla con un'accezione negativa della nostra sanitÃ pubblica: oggi, invece, per me Ã¨ necessario mettere una medaglia sul petto di tutto il personale: dal personale del Pronto Soccorso che mi ha preso in carico, tra cui i Dottori Moio e Campo, passando per il reparto di rianimazione guidato dall'eccellente Dott. Cuzzone, fino al reparto di Cardiologia, diretto dalla Dott.ssa Colavita, e al reparto di Malattie Infettive, guidato dalla bravissima Dott.ssa Prozzo. La gratitudine da parte mia nei loro confronti e nei confronti di chi lavora con loro non sarÃ mai abbastanza.

Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro, amici e conoscenti, che con un messaggio sul telefono, a me o ai miei familiari o sui social, hanno testimoniato il loro affetto e la loro vicinanza. Siete stati in tanti e la cosa mi ha commosso particolarmente; la rilevanza mediatica che ha assunto questa vicenda meritava una dichiarazione da parte mia. Un ringraziamento devo farlo a tutta la classe politica, a tutti i livelli, che giornalmente contattava i miei familiari per avere notizie sul mio stato di salute; particolarmente sentito Ã¨, poi, il mio ringraziamento verso il Comune di Campobasso, al Sindaco per tutti gli amministratori, che pubblicamente ha inteso stare vicino a me e alla mia famiglia in quelle ore buie.

CiÃ² che ora desidero di piÃ¹ Ã¨ di poter tornare nel piÃ¹ breve tempo possibile al mio lavoro e ad onorare il mandato elettorale, per dare voce a coloro che voce non hanno e per contribuire allo sviluppo della nostra cittÃ . Ora, nell'augurare a tutti un felice e sereno Natale, che possa, altresÃ¬, essere, per ognuno, foriero di un nuovo anno ricco di soddisfazioni, mi preme sottolineare che il personale medico e paramedico della nostra sanitÃ pubblica Ã¨ un patrimonio che non va disperso. Per questo, posso dire che, ove ve ne fosse bisogno, io sarÃ² sempre pronto e disponibile all'ascolto e al dialogo con tutti gli attori del settore."

Aldo De Benedittis