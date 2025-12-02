Musica e prevenzione: l’intesa firmata da Di Santo, D’Addona e Muttillo dà vita al progetto ‘Armonie per la salute’”

La promozione della salute e la diffusione della cultura si fondono in una sinergia inedita: è stato firmato il Protocollo d'Intesa tra l'ASReM (Azienda Sanitaria Regionale del Molise) e il Conservatorio Statale di Musica "Lorenzo Perosi" di Campobasso. L'accordo strategico mira a utilizzare il potere della musica come veicolo privilegiato per il benessere psicofisico e per le campagne di sensibilizzazione sanitaria. L'intesa, sottoscritta dal Direttore Generale dell'ASReM, Giovanni Di Santo, e dalla Presidente del Conservatorio ‘Perosi’, Rita D'Addona, insieme al Direttore del Perosi, Ferdinando Muttillo, riconosce la musica non solo come espressione artistica di alta formazione, ma come uno strumento per il miglioramento del benessere e per la divulgazione di pratiche di buona salute. Il Protocollo d'Intesa definisce un quadro di cooperazione biennale incentrato su tre punti chiave:

- Il Conservatorio si impegna a creare e fornire sigle e brani musicali inediti ed esclusivi che l'ASReM utilizzerà come identità sonora nelle proprie campagne di comunicazione, divulgazione e promozione istituzionale e sanitaria.

- Musica per la prevenzione: sfruttare la musica come strumento efficace per la divulgazione della cultura sanitaria, trasmettendo messaggi di prevenzione e pratiche di benessere alla cittadinanza. - Eventi di beneficenza: Organizzare congiuntamente eventi a scopo di beneficenza a sostegno delle iniziative dell'ASReM, con l'attivo coinvolgimento dei musicisti, dei docenti e degli allievi del "L. Perosi".

L'accordo non prevede impegni economici ma piena collaborazione tra le parti. Il Conservatorio "L. Perosi" fornirà il supporto artistico e musicale, producendo i jingle e partecipando attivamente (con docenti e allievi) alla realizzazione di iniziative di promozione della salute, come concerti e performance, e agli eventi benefici per la raccolta fondi. L'ASReM si impegna a utilizzare il materiale musicale esclusivamente per le finalità istituzionali e a garantire sempre il riconoscimento del Conservatorio come autore. Inoltre, si adopererà per facilitare l'accesso a spazi e strutture aziendali idonei per gli eventi congiunti e garantirà la massima visibilità al Conservatorio in ogni iniziativa, con l'uso dei rispettivi loghi. E la collaborazione si è già concretizzata.

Il Conservatorio ha, infatti, già realizzato una sigla in esclusiva per l’ASReM e che presto sarà lanciata dalla stessa Azienda. “La sigla messa a disposizione – ha spiegato il Direttore Generale, Di Santo - diventa un messaggio di comunicazione e di integrazione, un messaggio di sinergia, che include la possibilità di dare sempre ‘certezza e garanzia’ anche nelle cura. Questo protocollo diventa espressione di sinergia di intenti e, soprattutto, di gratificazione psicologica che solo la musica sa creare”. “Abbiamo sottoscritto una insolita intesa – ha aggiunto la Prof.ssa D’Addona – e poichè la comunicazione è quella forma di linguaggio che va ad integrarsi in tutte le sue espressioni interagiamo con le realtà istituzionali del territorio su azioni che vanno ad aumentare performace e dialogo.

Dal canto nostro stiamo per aprire uno sportello psicologico, di ascolto dei nostri allievi e questo ci lega ulteriormente all’ASReM. Grazie al Direttore Di Santo per questa iniziativa che ci permette di aprire la realtà musicale a tutti”