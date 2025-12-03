Stampa e istituzioni, frizione a Isernia: esplode il nodo della libertÃ  di informazione

Momenti di forte tensione hanno segnato la seduta del Consiglio comunale di Isernia tenutasi ieri sera a Palazzo San Francesco. Un iniziale scambio di battute tra alcuni cronisti presenti e il presidente del Consiglio comunale, Sergio Sardelli, riguardo la presenza delle telecamere, si Ã¨ rapidamente trasformato in un confronto acceso che ha riportato al centro il tema del rapporto â€“ sempre piÃ¹ complesso â€“ tra stampa e politica.

Le affermazioni di Sardelli hanno suscitato la reazione dei giornalisti e delle opposizioni, che hanno subito richiamato lâ€™attenzione sullâ€™importanza della libertÃ di informazione. Anche alcuni esponenti della maggioranza hanno preso le distanze dalle parole del sindaco e del presidente dellâ€™assise civica.

A seguito delle contestazioni, Ã¨ stato chiamato a intervenire il presidente dellâ€™Ordine dei Giornalisti del Molise, Vincenzo Cimino.

Â«Ritengo che la stampa di questa regione, e in particolare di questa cittÃ , sia seria e trasparente â€“ ha dichiarato â€“. Mi auguro che in futuro, oltre a ripristinare lâ€™ufficio stampa di un comune capoluogo che manca da tempo, si garantiscano massima trasparenza e pieno accesso ai giornalisti. Seguire i lavori dal vivo non Ã¨ la stessa cosa che farlo in streaming. Altrimenti chiudiamo tutto e lasciamo parlare i social, con le conseguenze che possiamo immaginareÂ».

Questa mattina sono arrivate le puntualizzazioni del presidente del Consiglio comunale.

Â«Ritengo doveroso chiarire quanto accaduto â€“ ha affermato Sardelli â€“ per evitare ricostruzioni non corrispondenti alla realtÃ . Le mie parole sullâ€™accensione delle telecamere erano rivolte a un consigliere di opposizione, a mio avviso incline a sfruttare la presenza della stampa per attirare attenzione. Il mio riferimento non riguardava i giornalisti presenti, che svolgono legittimamente il loro lavoro e verso cui ribadisco il massimo rispettoÂ».

Anche il sindaco Piero Castrataro ha diffuso una nota per chiarire la propria posizione:

Â«Non ho mai detto nÃ© pensato che le opposizioni non debbano avere spazio sulla stampa. La libertÃ di informazione Ã¨ un pilastro della nostra democrazia. Il mio intervento voleva essere una riflessione generale sulle difficoltÃ che questo principio sta vivendo a livello internazionale, nazionale e regionale. Non era mia intenzione attaccare la categoria nÃ© i professionisti che ne fanno parte. Se qualcuno ha frainteso o si Ã¨ sentito ferito, me ne scuso. Auspico che questo episodio diventi unâ€™occasione per ristabilire fiducia, dialogo e collaborazione tra istituzioni e operatori dellâ€™informazioneÂ».