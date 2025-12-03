Coppa Molise, l’Olympia Agnonese fa sua la semifinale d’andata: 1-0 al San Leucio Isernia, decide Cardoso.

Partita intensa, combattuta e ricca di emozioni quest’oggi al “Civitelle” di Agnone, dove si è giocata la semifinale d’andata di Coppa Molise tra Olympia Agnonese e San Leucio Isernia. A spuntarla sono stati i padroni di casa, che hanno ottenuto un prezioso 1-0 grazie al gol del giovane Rimonto, classe 2007, arrivato nella ripresa.

La gara è stata equilibrata fin dalle prime battute, con entrambe le squadre determinate a imporre il proprio gioco. L’Olympia ha mostrato grande personalità, colpendo due traverse: una nel primo tempo e l’altra nella seconda frazione, a testimonianza della costante pericolosità offensiva. Il vantaggio è arrivato su una bella azione orchestrata da Cardoso e finalizzata con freddezza da lui stesso

Il San Leucio Isernia, squadra solida e ben organizzata in tutti i reparti, non è rimasto a guardare. Nel forcing finale ha sfiorato il pareggio, centrando a sua volta una traversa in un’azione concitata nei minuti conclusivi. Nonostante la pressione degli ospiti, la difesa agnonese ha retto con ordine fino al triplice fischio.

Da segnalare l’ottimo arbitraggio del direttore di gara e dei suoi assistenti, sempre all’altezza della situazione e capaci di gestire una partita intensa ma corretta.

La qualificazione resta apertissima: il ritorno si giocherà il 7 gennaio a Isernia, dove si preannuncia un match combattuto. I giovani leoni di mister Farrocco sono pronti a difendere il prezioso vantaggio per inseguire una finale che manca da molti anni in casa Olympia.

Nell’altra semifinale, il Venafro ha superato in casa l’Alto Casertano per 2-1: anche qui il verdetto finale sarà rimandato alla gara di ritorno.

Prima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa del grande tennista Nicola Pietrangeli.