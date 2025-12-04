Campobasso, “La strana coppia” sul palco del Savoia: in programma lunedì 8 dicembre

La stagione teatrale del Teatro Savoia di Campobasso si arricchisce di un nuovo appuntamento dedicato a uno dei testi più celebri di Neil Simon.

Lunedì 8 dicembre alle ore 21 andrà in scena “La strana coppia”, nella nuova interpretazione di Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia, figli d’arte cresciuti nel solco di Johnny Dorelli e Ciccio Ingrassia. Lo spettacolo, prodotto da Virginy – L’Isola Trovata, vede in scena anche Fabrizio Corucci, Riccardo Graziosi, Rosario Petix, Simone Repetto e Chiara Ruta, per una messa in scena che rinnova il ritmo e l’attualità del capolavoro di Simon. La regia è firmata da Gianluca Guidi.



“La strana coppia” racconta la convivenza forzata tra Oscar Madison e Felix Ungar, due amici reduci da un divorzio e costretti a condividere lo stesso appartamento newyorkese. Il primo, disordinato e trascinato dal caos quotidiano, vive ignorando qualsiasi forma di disciplina domestica. Il secondo, meticoloso e ipocondriaco, è ossessionato dall’ordine e dalla pulizia, al punto da aver probabilmente contribuito alla fine del proprio matrimonio.

Dalla loro incompatibilità nasce una serie di situazioni irresistibili, un conflitto continuo di abitudini, stracci e buone maniere che garantisce momenti di comicità travolgente. Ma il testo di Simon affonda anche lo sguardo nei rapporti umani, nella fragilità dell’amicizia e nelle nevrosi che seguono una separazione. Emblematica la battuta finale, in cui un lapsus li porta a chiamarsi con i nomi delle ex mogli, a conferma del fatto che, come nella vita, “la partita deve continuare”.

L’inedita coppia formata da Guidi e Ingrassia offre una lettura fresca e vivida dei due iconici protagonisti, confermando la forza di una commedia che continua a parlare al pubblico a decenni dalla sua prima rappresentazione. La stagione del Teatro Savoia è promossa dalla Fondazione Molise Cultura, con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Regione Molise e della Provincia di Campobasso. I biglietti sono in vendita presso il botteghino del Teatro Savoia in Piazza Pepe dalle 17 alle 20, su ciaotickets e nei punti vendita autorizzati.