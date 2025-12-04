FireFolk Festival 2025: musica, danze e tradizioni accendono il dicembre agnonese

Terza edizione del FireFolk Festival Agnone - 7 dicembre, ore 21.00 – Teatro Italo Argentino

Agnone, città del FOLKLORE 2025, torna ad accendersi di musica, tradizione e cultura popolare con la terza edizione del FireFolk Festival, in programma domenica 7 dicembre alle ore 21.00 presso la sala « Paola Cerimele » del Teatro Italo Argentino. Il FireFolk Festival si conferma un appuntamento irrinunciabile del mese del fuoco agnonese, offrendo uno spettacolo coinvolgente che celebra la ricchezza del folklore e le sue molteplici espressioni. Sul palco si alterneranno tre gruppi di grande rilievo nel panorama folk:

• "Pizzeche e Muzzeche" di Vieste - portatori dell'energia vibrante del Gargano, con ritmi travolgenti e danze della tradizione pugliese;

• "Valle di Comino" di Atina – gruppo che custodisce e rinnova le melodie tipiche della ciocaria;

• "I Dragoni del Molise" di Agnone - padroni di casa e ambasciatori del folklore molisano, pronti ad accogliere il pubblico con l'entusiasmo e la passione che li contraddistinguono.

La serata promette un viaggio emozionante tra canti, musiche e danze popolari, diventando un momento di condivisione e valorizzazione del patrimonio culturale locale e interregionale. Ad aprire l’atmosfera del festival sarà l’esibizione di « fuoco » di FENIX, con lo spettacolo CARONTE alle 20.30 fuori il teatro