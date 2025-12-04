Fruttabell, ad Agnone nasce una nuova frutteria: il sogno di Annamaria diventa realtà

Agnone – Ad Agnone apre Fruttabell, una nuova frutteria che nel nome porta con sé il ricordo di un antico nomignolo familiare, Bell, appartenuto a una storica famiglia agnonese. Un angolo delle delizie che offre frutta di prima qualità, verdure freschissime e prezzi accessibili, senza rinunciare a qualche sfizio più ricercato, come le ciliegie fuori stagione.

Ad accogliere i clienti c’è la titolare, Annamaria Amicone, visibilmente emozionata. Dopo 25 anni di lavoro come venditrice ambulante, in cui ha girato da sola, estate e inverno, tutti i paesini dell’area, Annamaria corona finalmente un sogno condiviso con la madre Carmela, che ha sempre desiderato vederla impegnata in un’attività più stabile e meno esposta ai sacrifici della vita da ambulante.

«Continuerò comunque a portare la frutta ai miei clienti in Abruzzo – racconta – sono diventati amici dopo oltre vent’anni». Accanto a lei, in questa nuova avventura, c’è tutta la famiglia: la figlia Tamara, il compagno che le è stato una “spalla forte” durante la realizzazione del progetto, e Davide, fidanzato di Tamara.

A Annamaria, donna coraggiosa, determinata e sensibile al punto da emozionarsi fino alle lacrime, vanno gli auguri per questa nuova vita professionale che inizia sotto i migliori auspici. Fruttabell non è solo una frutteria: è una storia di sacrifici, radici e rinascita.