Isernia, donna segregata in casa: arrestato il compagno

Proprio a ridosso della Giornata Internazionale per lâ€™Eliminazione della Violenza contro le Donne che cade il 25 novembre, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Isernia, coadiuvati dai colleghi della Sezione Radiomobile e dal personale della Squadra Volanti della locale Questura, sono intervenuti in unâ€™abitazione del centro di Isernia e hanno tratto in arresto un 40enne isernino, compagno convivente di una giovane donna, poichÃ© ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia.

Lâ€™intervento Ã¨ scaturito dalla richiesta di aiuto pervenuta sul numero di emergenza 112, da parte di un familiare della donna, preoccupato per le sue sorti perchÃ© da giorni non riusciva piÃ¹ a mettersi in contatto con lei. Intuita la gravitÃ e lâ€™urgenza della situazione, i militari sono intervenuti allâ€™indirizzo dove era stata segnalata la presenza della ragazza, trovandola di fatto segregata presso lâ€™abitazione dellâ€™uomo con il quale aveva iniziato una relazione sentimentale; controllata a vista da un familiare dellâ€™indagato, che aveva il compito di ostacolarne ogni tentativo di fuga, atteso che la giovane da qualche giorno aveva manifestato la volontÃ di voler far ritorno pressolâ€™abitazione materna ubicata in altra regione.

Grazie allâ€™arresto del suo compagno la giovane, libera dalla coercizione morale che questi esercitava sulla sua persona, ha raccontato ai Carabinieri gli innumerevoli episodi di violenza, fisica e morale, a cui era stata sottoposta durante il periodo di convivenza. Al momento Ã¨ al sicuro e affidata alle cure e al sostegno di un centro antiviolenza. Lâ€™uomo, invece, le cui responsabilitÃ dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio, Ã¨ stato associato alla casa circondariale di Isernia, a disposizione della Procura della Repubblica di Isernia.

Lâ€™episodio conferma il quotidiano impegno del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia nella tutela delle vittime di violenza, attraverso unâ€™attivitÃ capillare di ascolto, prevenzione e intervento, resa possibile anche grazie alla presenza di personale specializzato e alla rete capillare delle Stazioni Carabinieri, che operano contro ogni forma di violenza e discriminazione, sottolineando lâ€™importanza della prevenzione e del sostegno alle vittime. Il procedimento Ã¨ nella fase delle indagini preliminari durante la quale lâ€™indagato potrÃ fare la propria difesa ai sensi del Codice di procedura Penale. Lâ€™indagato Ã¨ da considerare non colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata accertata con una sentenza definitiva.