Santa Barbara, ad Agnone la cerimonia in onore dei Vigili del Fuoco

Ãˆ una delle divise piÃ¹ amate, e non solo in Italia. PerchÃ© quando intervengono loro, non câ€™Ã¨ problema che non venga affrontato e nessuna emergenza resta senza risposta. Oggi i Vigili del Fuoco sono in festa: si celebra Santa Barbara, la patrona dei pompieri di tutto il mondo.

Ad Agnone, la ricorrenza Ã¨ stata celebrata questa mattina con una sentita cerimonia religiosa presso la chiesa di Maria Santissima di Costantinopoli. La Santa Messa Ã¨ stata officiata dal parroco Don Onofrio, alla presenza delle autoritÃ civili e militari, dei sindaci di diversi comuni dellâ€™Altomolise e di numerosi cittadini che hanno voluto rendere omaggio al lavoro instancabile dei Vigili del Fuoco.

Sul piazzale antistante la chiesa sono stati esposti i mezzi di soccorso del Distaccamento VVF di Agnone: i mezzi antincendio, il gatto delle nevi utilizzato durante le forti nevicate invernali, un mezzo con autoscala, una campagnola e due APS (autopompa serbatoio). Veicoli, attrezzature e dotazioni che testimoniano la prontezza operativa dei pompieri e la capacitÃ di intervenire con efficienza in ogni tipo di emergenza.

Una celebrazione semplice ma molto partecipata, che anche oggi ha ricordato il valore, la professionalitÃ e il coraggio di chi quotidianamente mette a rischio la propria vita per proteggere quella degli altri.