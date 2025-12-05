Vasto, riconoscimento a Mons. Bruno Forte: conferita la Cittadinanza Onoraria

Ieri, 4 dicembre, l’aula consiliare del Comune di Vasto ha ospitato la cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria a S.E. Rev.ma Mons. Bruno Forte, arcivescovo metropolita di Chieti-Vasto. Un’iniziativa molto partecipata, alla presenza dell’intero Consiglio Comunale, delle autorità civili e militari del territorio, delle associazioni combattentistiche e d’arma e di numerosi cittadini.

L’evento si è aperto con l’inno nazionale cantato dagli studenti della classe 5ª A del plesso Peluzzo, diretti dal maestro Sergio Santoro. Sono poi intervenuti i consiglieri Luigi Marcello, Francesco Prospero, Francesco Del Viscio e Alessandra Notaro. A seguire, al Teatro Rossetti, è stato presentato il nuovo libro dell’arcivescovo, “Eclissi e ritorno di Dio. Teologie del XX secolo”, introdotto dai saluti del sindaco Francesco Menna, dell’assessore agli Affari istituzionali e alla Cultura Nicola Della Gatta e dall’intervento di don Gianni Sciorra, vicario episcopale per Vasto e il Vastese, con interventi musicali curati dal maestro Michele Taraborrelli.

«Attribuire a Mons. Bruno Forte la cittadinanza onoraria – hanno dichiarato Menna e Della Gatta – significa riconoscere una figura che, con il suo impegno pastorale, culturale e intellettuale, ha arricchito l’intera comunità vastese». Il sindaco ha ricordato i suoi oltre vent’anni di guida «nel segno della pace, della solidarietà e dell’aiuto ai poveri. Padre Bruno è un grande cooperatore per Vasto e per i vastesi, oltre che un teologo di fama nazionale e internazionale». L’assessore Della Gatta ha sottolineato «sapienza dottrinale, empatia e prossimità» come tratti distintivi del suo ministero.

Mons. Forte ha espresso profonda gratitudine: «Una cerimonia che mi ha dato molta gioia. Ringrazio il Consiglio Comunale per l’unanimità dell’affetto espresso. Auguro a tutti di vivere esperienze di comunione nel rispetto e nell’impegno per il bene comune».