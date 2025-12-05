Termoli, GdF ROAN insignita del Premio “Gente di Mare” per l’impegno sociale e professionale

Nel pomeriggio del 5 dicembre, presso l'Auditorium di via Elba, alcuni militari della Stazione Navale della Guardia di finanza, dipendente dal Reparto Operativo Aeronavale (R.O.An.) di Termoli, sono stati insigniti del prestigioso Premio "Gente di Mare", giunto alla sua 38esima edizione. Il riconoscimento dell’Amministrazione comunale di Termoli celebra l'impegno sociale, culturale e professionale delle Fiamme Gialle.

Un plauso particolare è stato rivolto al personale del Corpo che si è distinto per le operazioni di ricerca e soccorso (SAR), eseguendo ben 5 interventi nelle acque delle Isole Tremiti nei mesi di luglio e agosto. L'azione tempestiva e il coraggio dei finanzieri hanno permesso di trarre in salvo 33 persone in situazioni di pericolo. Tra i premiati figurano il Comandante della Stazione Navale e i Comandanti delle unità navali, che hanno ritirato il riconoscimento a nome di tutti gli equipaggi.



La cerimonia ha messo in risalto il ruolo cruciale della Componente Aeronavale della Guardia di finanza, unica Forza di Polizia operante in mare con funzioni di Ordine e Sicurezza Pubblica. Oltre alle attività di presidio delle acque territoriali e di contrasto alle attività illecite per la tutela dell'economia legale, la cerimonia ha ribadito la vocazione sociale e solidale della Guardia di Finanza, quotidianamente al servizio della collettività per il bene comune.