Il tubone porta l'acqua da Liscione a Finocchito, senza nessun intervento per irrigare in Molise.

Tubone, c'Ã¨ poco da stare allegri. Sabusco Ã¨ euforico e non se ne comprendono i motivi, perchÃ©:

1) E' un'opera di lÃ da venire: esiste un preliminare, nessun altro progetto. Le informazioni e le carte in mio possesso dicono questo, ma stiamo chiedendo un'audizione formale dei soggetti competenti per capire se Ã¨ cosÃ¬. E il finanziamento Ã¨ indistinto (cioÃ¨ non Ã¨ indicato per cosa) e dato all'autoritÃ nazionale commissariale che proprio ieri sera Ã¨ stata cambiata. Era il dr. Dell'Acqua, andato a capo di Arera. AndrÃ nominato il nuovo. Si occuperÃ di emergenza idrica in tutta Italia. Attualmente quindi non esiste un progetto e un finanziamento identificato puntualmente e non esiste il soggetto che lo deve porre in essere.

2) E' un'opera che porta vantaggi solo alla Puglia. Infatti i 41 milioni sono tutti diretti lÃ¬ e la seconda parte, cioÃ¨ l'irrigazione delle piane molisane, Ã¨ di lÃ da venire.

Se Sabusco fosse l'assessore della Puglia, potrei capire il suo giubilo. Da consigliere delegato del Molise, no. PerchÃ©? PerchÃ© la paventata acqua agli agricoltori del Molise a questi non arriverÃ . Per tre motivi: a) la prioritÃ che la legge dÃ agli usi civili, cioÃ¨ all'acqua nelle case di Foggia. Si elimina la possibilitÃ che la stessa vada prima ai campi degli agricoltori del basso Molise quando la risorsa sarÃ scarsa, cioÃ¨ d'estate; b) non si Ã¨ capito che non ci sono vasche di accumulo sufficienti a stoccare l'acqua necessaria a tutti (il tubone non porta l'acqua da Liscione a Occhito, ma in una zona della Puglia detta Finocchito); c) i costi energetici per il sollevamento idrico non Ã¨ detto che siano sostenibili dagli agricoltori.

Torno su una questione che non Ã¨ un dettaglio. Non c'Ã¨ nessun collegamento Liscione con Occhito! Il 'tubone' porta a Finocchito e pertanto non porta acqua nell'altro invaso e non puÃ² di conseguenza usare lo stesso come vasca di accumulo per i periodi di siccitÃ . Sempre, comunque, al servizio della Puglia! PerchÃ© lo ricordo a tutti: l'acqua di Occhito non puÃ² essere toccata dai molisani. Ne' per usi civili, nÃ© per usi irrigui. Ad esempio, un agricoltore di Macchia Val Fortore non puÃ² usarla per i propri campi. Un agricoltore pugliese, si. E quindi, il Molise che ci guadagna?

La stima sui fabbisogni molisani dov'Ã¨? Chi deciderÃ quando e quanta acqua veicolare verso la Puglia? Quanti soldi prende il Molise per questa cessione? Il costo energetico delle pompe di sollevamento, chi lo paga? Chi paga la gestione che Ã¨ attualmente tutto un costo del Consorzio di Bonifica di Larino e che vedrÃ impegni di manodopera necessaria 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno? E perchÃ© il Consiglio regionale, deputato alla programmazione idrica, non Ã¨ stato formalmente interessato, nonostante tutte le nostre reiterate richieste?

Tutte domande ancora senza risposte, che riproporrÃ² sia alla Regione Molise che al Consorzio della Capitanata, chiedendo con i colleghi consiglieri di minoranza anche un'audizione in Consiglio di tutti i soggetti interessati, perchÃ© sono troppi i "misteri", i silenzi, le omissioni, i dati mancanti e la necessaria chiarezza dovuta a un'intera Regione.

E se non lo faranno Roberti (che come al solito tace, forse perchÃ© convinto che, come in SanitÃ , anche per l'acqua "la politica non se ne deve occupare") e Sabusco, lo faremo noi in una assemblea pubblica che stiamo organizzando per il prossimo mese di gennaio. PerchÃ© i molisani hanno diritto di sapere come Ã¨ stata gestita questa vicenda e quali saranno le conseguenze per il bacino idrico piÃ¹ importante del Basso Molise.

Per fortuna in Puglia Ã¨ finita la campagna elettorale (vinta dal centrosinistra, nonostante le promesse fatte dal centrodestra nella fase finale della campagna elettorale proprio sul tema) e ora ci si puÃ² sedere a ragionare seriamente e serenamente. Ma partiamo dai progetti e non dai proclami!

Campobasso 5 dicembre 2025