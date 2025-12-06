Campobasso, “Natale è meraviglia”: al via da oggi gli eventi natalizi

Dal 6 dicembre al 6 gennaio il capoluogo si illumina con eventi, musica, mercatini, spettacoli, mostre e iniziative per bambini e famiglie. Un mese di atmosfere incantate da vivere insieme nel cuore della città.
Di seguito il programma completo:
6 dicembre
• ore 17:30. Piazza Vittorio Emanuele II, Inaugurazione del tradizionale presepe nella fontana
• ore 18 Accensione luminarie per le strade della città
• ore 18:30 Piazza Vittorio Emanuele II, Inaugurazione pista pattinaggio su ghiaccio
7 dicembre
• ore 10-22 Piazzetta Palombo, Seconda edizione “Panettone d’autore”
• ore 17 Palazzo San Giorgio, Inaugurazione mostra presepisti
8 dicembre
• ore 10-14 Piazzetta Palombo, Seconda edizione “Panettone d’autore”
• ore 11-13 Villa Musenga, “La Storia di Albertino e gli alberi di Natale” – Evento per bambini e bambine
• ore 18 Largo San Leonardo, Inaugurazione “Casa di Babbo Natale” e mercatini del Centro Storico
• ore 18 Via Ziccardi, Inaugurazione del Presepe nel centro storico
• ore 19 Largo San Leonardo, “Vieni al villaggio del centro storico!” - Evento per bambini e bambine
• ore 19 Corso Vittorio Emanuele II, Civico 27 Mostra “Sublime, vuoto fertile”
• Piazza Vittorio Emanuele II, Inaugurazione casette CSA e ReteSociale
10 dicembre
• Dalle 21:30. Bar Vento, Ferrazzano. “PARTYTech, evento conclusivo CTE”
11 dicembre
• ore 18 Piazza Vittorio Emanuele II, Inaugurazione Mercatini di Natale Molise Creativo
13 dicembre
• Piazzetta Palombo, Mercatino del Vintage
• ore 18 Scalinata Via Chiarizia, “Tombolata a premi” a cura dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, Protezione Civile - Sezione di Campobasso, mostra di “Vespette” e Speciale Karaoke a premi
14 dicembre
• Piazzetta Palombo, Mercatino del Vintage
• ore 11-13. Villa Musenga, “Catturiamo il Grinch” - Evento per bambini e bambine
• ore 18 Scalinata di Via Chiarizia, “Sister Act: balli e canti corali” a cura del C.S.A.
• ore 17-19:30 Piazza Vittorio Emanuele II, “Tombola di Natale” - Evento per bambini e bambine
• ore 18 Chiesa San Paolo – Concerto di Natale “Findingthe Star” del Coro Nisi Vox
• ore 20 Scalinata Via Chiarizia, Concerto “MaryGPaolonatonio & Low Field Gospel Choir”
15 dicembre
• ore 20:30 Teatro Savoia, Concerto “Feel the joy gospel choir”
17-19 dicembre
• ore 10 Largo San Leonardo, “Caro amico ti scrivo” a cura dell’Istituto Tecnico Marconi-Pilla, iniziativa promosse dall’A.G.I. (associazione grafologica italiana sez. Abruzzo e Molise), per promuovere e diffondere il valore della scrittura a mano come Patrimonio dell’Umanità
18 dicembre
• ore 20 Piazzetta Palombo, Concerto “Trio Countdown Band”
19 dicembre
• ore 18 Scalinata di Via Chiarizia, Spettacolo a cura della Scuola di Danza “AG Master DANCE”
• ore 19 Piazzetta Palombo, “Sogno d’inverno, musica d’autore”
20 dicembre
• ore 10-19 Palazzo San Giorgio, Esposizione tomboline
• ore 18 Babbi Bikers in Corteo in Città
• ore 18 Largo San Leonardo, “Tombolata a premi” a cura dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, Protezione Civile - Sezione di Campobasso, mostra di “Vespette”
• ore 18:30 Largo San Leonardo, “La dota dè nà vota”, il corredo della sposa tra glia anni ’20 e ’50 a Cura di Rosa Socci e Maria Pia Minichetti; Esibizione artistica a cura di Daria Tanno;
• ore 19 Piazzetta Palombo, “Natale Campobassano, racconti e musica”
• ore 21 Auditorium “Ex Gil”, “Misteri d’autore” con Grazia Di Michele e artisti locali legati al cantautorato. Premiazione eccellenze campobassane.
21 dicembre
• ore 8 Area vecchio Stadio Romagnoli, Fiera Confesercenti
• ore 11-13 Villa Musenga, “Banco dell’Alchimista” - Evento per bambini e bambine
• ore 17-19:30 Piazza Vittorio Emanuele II, “Spettacolo del fuoco” - Evento per bambini e bambine
• ore 18 Scalinata di Via Chiarizia, “Pesca miracolosa” e a seguire “BabyNote di Natale”, speciale Karaoke a premi di Natale dedicato ai bambini, a cura di Adriano Polzella e “Ti Racconto un fiaba”
22 dicembre
• ore 16:45 Sala della Costituzione, Provincia di Campobasso Convegno “Il Natale va in psicoanalisi”
• ore 18 Atrio Palazzo San Giorgio, Concerto “Moonlight shadow”, duo voce e pianoforte
23 dicembre
• ore 21 Teatro Savoia, Concerto “Un bacio Swing a mezzanotte at the Christmas time”
26 dicembre
• ore 19 Frazione Santo Stefano, Musica, risate e divertimento
27 dicembre
• ore 17 Fondaco della Farina, “Proiezione Film di Natale per bambini”
• ore 18:30 Chiesa Sant’Antonio Abate, Concerto d’organo “Pro nativitate Domini”
• ore 19:30 Largo San Leonardo, “Valzer di Natale in Abito da Sera” a cura della “Società di danza” di Campobasso;
• ore 20 Piazzetta Palombo, Tributo a Franco Califano
28 dicembre
• ore 11-13 Villa Musenga, “Spettacolo di magia e giocolerie con Mago Cosetto” - Evento per bambini e bambine
• ore 17-19:30 Villa Musenga, “Spettacolo di magia e giocolerie con Mago Cosetto” - Evento per bambini e bambine
• ore 18 Largo San Leonardo, Canzoni campobassane e a seguire “Milonga di Natale” a cura di Mil Pasos Molisemaestra Zaira Raucci;
29 dicembre
• ore 18 Spazio sfuso, Piazza Pepe – Molistantanee, premiazione finale
• ore 18 Largo San Leonardo, Spettacolo a cura della Scuola di Danza “AG Master DANCE”;
30 dicembre
• ore 18. Piazza della Vittoria, Spettacolo fontane luminose in collaborazione con Regione Molise Ass. Turismo e Cultura e fondazione Molise Cultura
• ore 19 Piazza Pepe, Seconda rassegna “I suoni del Molise” in collaborazione con Regione Molise Ass. Turismo e Cultura e fondazione Molise Cultura
• ore 20 Strade del centro città, Sassin Funk in collaborazione con Regione Molise Ass. Turismo e Cultura e fondazione Molise Cultura
31 dicembre
• ore 18:30 Piazza Pepe, Tradizionali Maitunate e canzoni
• ore 18 Piazza Vittorio Emanuele II, Aspettando il Capodanno: musica e divertimento
• Da mezzanotte in poi Piazza Vittorio Emanuele II, BENVENUTO 2026 - PARTY 1º GENNAIO
• ore 17 Campobasso accoglie la Fiamma Olimpica
2 gennaio
• ore 20 Piazzetta Palombo – Concerto Italianissime – viaggio tra le più belle canzoni italiane - di Vito Battista.
• ore 21 Teatro Savoia – Nada in Concerto
3 gennaio
• ore 19 Largo San Leonardo, Esibizione spettacolo curata dalla scuola di ballo COSMUSIC
3-4 gennaio
• Circolo Sannitico, “Molicom, Fiamma Cremisi” a cura della Ass. Sottomonte
4 gennaio
• ore 17-19:30 Piazzetta Palombo, “Viva la Befana – Laboratorio di biscotti” - Evento per bambini e bambine
• Parrocchia San Giovanni, “Magi e Pastori vs Gesù: sacra rappresentazione”
5 gennaio
• ore 17 Chiesa San Giuseppe Artigiano, Concerto “la magia del Natale” del maestro Nugnes
• ore 19 Frazione Santo Stefano, Musica, risate e divertimento
6 gennaio
• ore 11 Piazza Vittorio Emanuele II, “La Befana arriva in Piazza” in collaborazione con i Vigili del Fuoco
• ore 18 Largo San Leonardo, Via Ziccardi e Via Cannavina, “Befane al borgo”: caramelle & Bon Bon per i più piccini
• ore 18 Sala consiliare Comune di Campobasso, Concerto “Ensamble Spiritus”, direttore Gennaro Continillo, pianoforte e bayan Angelo Miele.
Dal 6 dicembre al 6 gennaio in Piazza Vittorio Emanuele II
• Pista di pattinaggio sul ghiaccio
Dall’8 dicembre al 6 gennaio in Piazza Vittorio Emanuele
• Le casette della Rete del Sociale
8 dicembre, tutti i venerdì, sabato e domenica di dicembre, 5 gennaio – Largo San Leonardo
• Mercatini con prodotti locali al centro storico
Il 6 dicembre e dall’11 dicembre al 6 gennaio in Piazza Vittorio Emanuele
• Mercatini Hobbisti a cura di Molise Creativo
Dal 7 dicembre al 6 gennaio:
• Atrio Comune di Campobasso, Presepi in Mostra
Dal 6 dicembre all’11 dicembre
• Circolo Sannitico, Decimo Concorso internazionale di Estemporanea di Pittura “Campobasso 1587: Odio, Amore e Pace” – Ass. Crociati e Trinitari. 6 dicembre gara pittorica, ore 8-11 dicembre mostra.
Dal 13 dicembre al 20 dicembre
• Circolo Sannitico, Mostra “Emozioni d’Europa - Acqua e Aria del Molise”
Dal 27 dicembre al 4 gennaio:
• Spazio Sfuso, Piazza Gabriele Pepe, Mostra fotografica Molistantanee
Dal 22 al 30 dicembre
• Circolo Sannitico, Mostra con eventi “Humans”:
22 dicembre, ore 19 Inaugurazione mostra
23 dicembre, ore 19 Serata di danza
24 dicembre, ore 24 Notte Dj Set
27 dicembre, ore 19 Quadro canzone di El Pint
29 dicembre, ore 19 Serata pro adolescenza a cura dell’Associazione Alesia
30 dicembre, ore 16 “Candle making” – laboratorio produzione candele profumate a cura di Miscellanea Sensoriale
30 dicembre, 19 “Meraviglie” di Rosanna Fanzo