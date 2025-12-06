Immacolata con il sole: weekend stabile e temperature in aumento

Immacolata con il sole: weekend stabile al Centro-Nord, ultime piogge al Sud. Temperature in aumento

Sommario

Lâ€™Italia si prepara a un weekend dellâ€™Immacolata dominato dallâ€™alta pressione: cieli sereni e clima piÃ¹ mite al Centro-Nord, mentre qualche pioggia resisterÃ tra Calabria e Sicilia. Nebbie al mattino in Val Padana e temperature sopra la media nei primi giorni della prossima settimana.

Articolo

Con lâ€™avvicinarsi del weekend dellâ€™Immacolata, il tempo sullâ€™Italia tende a stabilizzarsi grazie al ritorno dellâ€™alta pressione dallâ€™Europa occidentale. Il vortice di bassa pressione che ha interessato il Sud negli ultimi giorni si sposterÃ verso il Mediterraneo centro-orientale, permettendo condizioni piÃ¹ stabili su gran parte del Paese.

Sabato: ritorna il sole, ma attenzione alle nebbie

La giornata di sabato 6 dicembre vedrÃ un generale miglioramento del tempo:

Centro-Nord: prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con possibilitÃ di nebbie dense al mattino sulle pianure del Nord e nelle valli del Centro.

Sud e Isole: ultime piogge deboli su Calabria meridionale e Sicilia settentrionale, con nuvolositÃ variabile nel resto del Mezzogiorno.

Temperature: minime in calo, con possibili gelate sulla Pianura Padana; massime in leggero aumento.

Venti: sostenuti di Maestrale sulle regioni centro-meridionali.

Domenica: lieve instabilitÃ sulle Alpi, ancora qualche pioggia al Sud

Domenica 7 dicembre il cielo resterÃ in prevalenza sereno:

Alpi occidentali: nubi in aumento con deboli piogge e neve sopra i 1700-2000 metri.

Centro e Nord-Est: tempo stabile e soleggiato per tutto il giorno.

Sud: alternanza di schiarite e annuvolamenti con piogge isolate tra Calabria meridionale e Sicilia orientale.

Temperature: minime in calo al Sud, in leggero rialzo al Centro; massime stazionarie o in lieve aumento.

LunedÃ¬ 8 dicembre: Immacolata con clima mite e alta pressione

La festa dellâ€™Immacolata si preannuncia tranquilla e stabile:

Sole diffuso su quasi tutto il territorio nazionale.

Nebbie mattutine persistenti in Val Padana e in alcune aree interne del Centro.

Assenza di precipitazioni salvo locali fenomeni sulle zone montane piÃ¹ esposte.