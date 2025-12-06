Immacolata con il sole: weekend stabile e temperature in aumento

Immacolata con il sole: weekend stabile al Centro-Nord, ultime piogge al Sud. Temperature in aumento
Lâ€™Italia si prepara a un weekend dellâ€™Immacolata dominato dallâ€™alta pressione: cieli sereni e clima piÃ¹ mite al Centro-Nord, mentre qualche pioggia resisterÃ tra Calabria e Sicilia. Nebbie al mattino in Val Padana e temperature sopra la media nei primi giorni della prossima settimana.
Con lâ€™avvicinarsi del weekend dellâ€™Immacolata, il tempo sullâ€™Italia tende a stabilizzarsi grazie al ritorno dellâ€™alta pressione dallâ€™Europa occidentale. Il vortice di bassa pressione che ha interessato il Sud negli ultimi giorni si sposterÃ verso il Mediterraneo centro-orientale, permettendo condizioni piÃ¹ stabili su gran parte del Paese.
Sabato: ritorna il sole, ma attenzione alle nebbie
La giornata di sabato 6 dicembre vedrÃ un generale miglioramento del tempo:
Centro-Nord: prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con possibilitÃ di nebbie dense al mattino sulle pianure del Nord e nelle valli del Centro.
Sud e Isole: ultime piogge deboli su Calabria meridionale e Sicilia settentrionale, con nuvolositÃ variabile nel resto del Mezzogiorno.
Temperature: minime in calo, con possibili gelate sulla Pianura Padana; massime in leggero aumento.
Venti: sostenuti di Maestrale sulle regioni centro-meridionali.
Domenica: lieve instabilitÃ sulle Alpi, ancora qualche pioggia al Sud
Domenica 7 dicembre il cielo resterÃ in prevalenza sereno:
Alpi occidentali: nubi in aumento con deboli piogge e neve sopra i 1700-2000 metri.
Centro e Nord-Est: tempo stabile e soleggiato per tutto il giorno.
Sud: alternanza di schiarite e annuvolamenti con piogge isolate tra Calabria meridionale e Sicilia orientale.
Temperature: minime in calo al Sud, in leggero rialzo al Centro; massime stazionarie o in lieve aumento.
LunedÃ¬ 8 dicembre: Immacolata con clima mite e alta pressione
La festa dellâ€™Immacolata si preannuncia tranquilla e stabile:
Sole diffuso su quasi tutto il territorio nazionale.
Nebbie mattutine persistenti in Val Padana e in alcune aree interne del Centro.
Assenza di precipitazioni salvo locali fenomeni sulle zone montane piÃ¹ esposte.