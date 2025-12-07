Trivento accende il Natale con “Luci al Borgo”: luci, colori e musica nel centro storico

A Trivento il periodo natalizio si è aperto con uno spettacolo di luci, musica, balli e partecipazione che ha superato ogni aspettativa. La monumentale Scalinata di San Nicola si è illuminata alle 18 tra l’entusiasmo di tantissime persone.

Grazie a un’organizzazione curata da più associazioni locali, il borgo si è animato di colori, voci e atmosfera festosa: lungo i vicoli illuminati i visitatori hanno potuto immergersi tra mostre, artigianato e stand enogastronomici. Non sono mancati un mangiafuoco, un trampoliere e attività dedicate ai più piccoli. Molto apprezzata anche l’apertura straordinaria del Museo diocesano d’arte sacra, che ha permesso di scoprire preziosi frammenti della storia e della spiritualità del territorio. Residenti e ospiti provenienti da altre regioni hanno animato le vie del centro storico, trasformando la serata in un momento di festa collettiva.



A chiudere l’evento, alle 21, il Concerto di Natale in Cattedrale ha regalato un momento di intensa emozione grazie alle note raffinate del Quartetto Novalis e alla voce intensa di Denise Rossetti, creando un’atmosfera di bellezza e raccoglimento. “Luci al Borgo” conferma la capacità di Trivento di trasformare il proprio patrimonio storico e culturale in un’occasione di festa condivisa, capace di unire comunità e visitatori.