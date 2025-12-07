Capracotta si illumina insieme: il messaggio del sindaco per l’accensione dell’Albero di Natale

Il sindaco di Capracotta, Candido Paglione,racconta con emozione l’accensione dell’Albero di Natale e del presepe, divenuta ormai un simbolo profondo di unione e identità per l’intera comunità. Nel suo messaggio celebra il lavoro condiviso di associazioni, volontari, bambini e cittadini che, con impegno e creatività, rendono il paese ancora più vivo e luminoso durante il periodo natalizio. Un ringraziamento sentito a tutti coloro che, con gesti semplici ma preziosi, mantengono viva una tradizione che unisce e illumina l’intera Capracotta.

Il messaggio di Paglione;

“Oggi, con l’accensione dell’Albero di Natale e del presepe abbiamo vissuto un momento di grande emozione. E’ una tradizione che, con il passare degli anni, sta diventando molto più di un appuntamento: è un abbraccio collettivo, un gesto che unisce e che fa sentire ogni Capracottese parte di qualcosa di speciale. In quella luce che si accende, infatti, c’è il lavoro, l’impegno e l’amore di un’intera comunità. C’è il Comune e c’è la Pro Loco, che con passione custodiscono e rinnovano la magia del nostro Natale. Ci sono le mani preziose delle signore del Laboratorio di Comunità, che con l’uncinetto intrecciano non solo fili, ma storie e tradizioni, adornando il grande abete in Piazza Falconi e l’albero nell’atrio del Municipio. E ci sono i bambini del Centro Socio-Educativo con il loro albero fatto con i libri. C’è il presepe in piazza, creato grazie alla Pro Loco e all’instancabile Sebastiano, e ci sono gli alberi e i presepi nei nostri quartieri – tanti - ognuno con la sua bellezza, ognuno con la sua anima e con il lavoro di tante persone. Tutto questo è Capracotta: una comunità viva, che si racconta attraverso gesti semplici, ma dal significato profondo. Un paese che non smette di stupire, di emozionare, di essere comunità. Grazie di cuore a tutti quelli che, con dedizione e amore, mantengono viva questa tradizione e donano ogni anno un po’ del loro tempo al nostro paese. Ecco, Capracotta è soprattutto questo: una comunità che si illumina insieme.”